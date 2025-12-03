“Lo perdimos por esta inseguridad”, padre de Jean Claude Bossard, joven asesinado en un robo

Jean-Claude Bossard, víctima de homicidio durante un robo en Bogotá. Foto: Redes Sociales

En medio del dolor y de la conmoción que suscitó el asesinato de Jean Claude Bossard, estudiante de 29 años, en un hecho delictivo ocurrido a plena luz del día en Usaquén, su familia se pronunció. El joven estaba a punto de celebrar su cumpleaños con sus allegados, quienes habían viajado a la capital.

Jean Claude Bossard también es el nombre del padre del joven. En entrevista con Noticias Caracol, el hombre lamentó los hechos e hizo un llamado a las autoridades, exigiendo justicia.

¿Quién era Jean Claude Bossard, víctima de la delincuencia?

Su padre confirmó que Jean Claude era administrador de empresas, oriundo de Barranquilla. Bossard trabajaba en los sectores financiero y comercial en Bogotá desde 2023 y, en 2018, vendiendo seguros, aunque también se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla.

El padre del joven, dijo en Noticias Caracol: “La Policía actuó después de lo habían matado, tenemos que hacer que las autoridades actúen antes. Lo perdimos por esta inseguridad”, dijo Jean Claude.

El padre informó que la familia había llegado a la capital para compartir el cumpleaños del joven. Entre los detalles más dolorosos es que también le habían sugerido al administrador salir del país y aprovechar la doble nacionalidad francesa y su dominio del idioma. “El decía que no dejaba Colombia porque amaba a su país (...) Cumplía 30 años el próximo viernes y como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar”, dijo con lágrimas en los ojos.

Al panorama del alcalde se suma el oscuro panorama de homicidios a la fecha, que alertan desde el Concejo: “hasta el 11 de noviembre, Bogotá registró 1.012 homicidios, una tendencia similar al 2024 que fue el peor año en 8 años. La mayoría de asesinatos con arma de fuego (644)”, alertó el concejal Julián Sastoque.

Alcalde Carlos Fernando Galán reconoce fallas

Uno de los detalles que más frustración ha causado, son las reiteradas alertas sobre los delincuentes de la moto naranja. Sobre esto, el alcalde Carlos Fernando Galán, reaccionó.

El alcalde reconoció que la Policía tenía la información sobre la moto naranja que acechaba en la zona donde fue asesinado el estudiante Jean Claude Bossard. En medio de una percepción de seguridad que aumenta, el alcalde de la capital habló de las capacidades de Bogotá.

“Cada muerte nos duele, pero la de ayer, nos duele más en la Alcaldía, porque estábamos alertado. Eso nos frustra porque, a pesar de haber desplegado esfuerzos, no se logró la captura de estas personas”, indicó en el evento Visión 2026.

