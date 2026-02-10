Concejal revela cuáles son las localidades en donde más se roban celulares en Bogotá

Operativo contra el hurto de celulares en Bogotá. Foto: Policía

El hurto de celulares en Bogotá es uno de los delitos que más impacta el día a día de la ciudadanía. Y aunque la Secretaría de Seguridad arrojó una reducción del 5,7 % en el hurto a personas durante 2025 respecto al año anterior, desde el Concejo de Bogotá continúan debatiendo la efectividad de las decisiones para mejorar la seguridad en la ciudad.

En medio de los debates sobre este tema, la cabildante Diana Diago reveló las localidades en donde más roban celulares en Bogotá, de acuerdo con un compendio de cifras que obtuvo de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Además, los datos que obtuvo la concejal vía derecho de petición arrojaron que durante 2025 hubo 30.467 robos de celulares, lo que equivale a 83 dispositivos hurtados al día.

¿Cuáles son las localidades con más hurtos?

Ya en los datos sectorizados, las cifras que obtuvo la concejal arrojaron que las localidades en donde hay más robos de celulares son:

Suba con 3.291 casos Chapinero con 3.158 casos Engativá con 2.820 casos Teusaquillo con 2.530 casos Usaquén con 2.314 casos

“Bogotá no camina segura. Los operativos contra el comercio ilegal de celulares se desploman mientras la delincuencia se fortalece, ¿y qué hacen Galán y su secretario de seguridad?”, mencionó la concejal, que además cuestionó la reducción de los operativos de control en esta materia.

En este sentido, la concejal reveló, de acuerdo con las mismas cifras de la Secretaría de Seguridad, que en 2024 se realizaron 275 acciones operativas entre allanamientos, intervenciones, capturas y desarticulación de bandas; mientras que, en 2025, se efectuaron apenas 233, es decir, 43 acciones menos frente al año anterior.

