Riñas en Bogotá alcanzan cifras críticas y en el Concejo proponen iniciativa para reducirlas

El impacto de las riñas callejeras en el indicador de lesiones personales continúa siendo tarea pendiente para las autoridades de Bogotá. Para 2025, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, el reporte de estos actos de tolerancia incrementó en un 3,27 %, con 14.307 casos adicionales.

Aunque el Distrito ya anunció una campaña que combina el enfoque de seguridad con el de cultura ciudadana, desde el Concejo de Bogotá se promovió un proyecto de acuerdo que busca reforzar estas medidas y reducir para 2026 el indicador delictivo.

La iniciativa fue promovida por el cabildante de la Alianza Verde, Julián Espinosa, y tuvo el visto bueno del cabildo en sus debates de aprobación y le falta la rúbrica del alcalde Carlos Fernando Galán para comenzar a ser implementada.

¿Qué dice la iniciativa?

El proyecto, según informó el concejal Espinosa, establece que el Distrito deberá desarrollar estrategias de prevención social y comunitaria, cultura ciudadana, intervenciones focalizadas, regulación y control, así como el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia.

Para ello, el documento del acuerdo insta a que las Secretarías de Seguridad, Convivencia y Justicia, Gobierno, Cultura, Recreación y Deporte deberán formular un plan de acción conjunto, con seguimiento interinstitucional basado en información de sectores como salud, seguridad y convivencia.

En este sentido, la Administración Distrital contará con un plazo de doce meses para implementar las medidas y deberá presentar informes anuales al Concejo de Bogotá sobre los avances en la reducción de riñas y confrontaciones violentas en la ciudad.

“En 2025 las riñas en Bogotá aumentaron en más de 14 mil casos, superando las 450 mil confrontaciones violentas en un solo año. Las localidades con mayores incrementos fueron Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Barrios Unidos, lo que evidencia la urgencia de hacer intervenciones focalizadas en los territorios donde el problema es más crítico”, sentenció Espinosa.

