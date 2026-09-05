Encuentran a 47 niños y jóvenes departiendo en un bar que se ocultaba como sindicato

Al interior del lugar, los uniformados hallaron a 47 menores de edad, con edades entre los 9 y 17 años. Foto: Policía de Bogotá

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En el barrio La Magdalena, localidad de Teusaquillo, Policía de Infancia y Adolescencia y funcionarios del ICBF sorprendieron a 47 menores entre los 9 y 17 años, departiendo en un bar oculto bajo la fachada de sindicato.

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De acuerdo con las autoridades, las distintas convocatorias difundidas en redes sociales les permitieron establecer la fecha y hora del encuentro y así sorprender a los dueños del establecimiento durante el operativo.

Al interior del lugar, encontraron a niñas, niños y adolescentes consumiendo licores como cerveza, aguardiente, ron y whisky. Uno de ellos fue encontrado en aparente alto estado de embriaguez. También se incautaron sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y derivados del tabaco.

De acuerdo con las labores de verificación, los administradores del establecimiento habrían cambiado la razón social para evadir los controles de las autoridades, encontrando que este lugar es reincidente en comportamientos contrarios a la convivencia, registrando cuatro cierres previos en aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Las autoridades se comunicaron con los padres de familia de los menores, quienes llegaron hasta el lugar para reclamar a sus hijos. En otros casos, tuvieron que ser trasladados a centros zonales del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

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