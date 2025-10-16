Transmicable de Ciudad Bolívar tendrá nuevo operador por 10 años: avanza licitación

El transmicable era operad por La Rolita. Foto: AFP - ALEJANDRO MARTINEZ

Transmilenio anunció un paso importante para la selección del nuevo operador del Transmicable de Ciduad Bolívar, el cual reemplazará a La Rolita, operador público que, hasta diciembre de este año, cumplirá ese rol. Se trata de la publicación de los pliegos definitivos y la apertura del proceso de licitación que definirá el operador del transporte que beneficia a más de 25.000 habitantes de esta localidad.

El 14 de octubre fue publicada la resolución de apertura del proceso de selección objetiva y los pliegos definitivos para la licitación. En esta etapa, los interesados en participar podrán revisar los documentos y preparar sus ofertas para participar en la licitación.

Según el cronograma de Transmilenio, el 17 de octubre serán las audiencias de riesgos y aclaración de prepliegos. Hasta el 28 de octubre se recibirán observaciones a los pliegos definitivos y el 25 de noviembre finalizará el proceso con la audiencia de recepción del sobre único de propuestas. El 19 de diciembre la empresa de transporte encabezará la audiencia pública en la que adjudicará el contrato.

¿Por qué se elige un nuevo operador?

Desde diciembre de 2023, La Rolita, operador de transporte público de Bogotá, llevaba la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar. Tras una acción popular que pidió abrir una licitación pública objetiva, Transmilenio acordó avanzar en un nuevo proceso de selección.

El Pacto de Cumplimiento propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, estableció la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

Cabe resaltar que el nuevo contrato contempla la operación y el mantenimiento integral del sistema TransmiCable, incluyendo la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento. Esto incluye las cuatro estaciones, 163 cabinas que reciben en promedio 638.000 validaciones mensuales, lo que equivale a 24.000 validaciones día hábil.

El contrato proyectado tendrá una duración de diez años, esto, para que haya estabilidad operativa, técnica y administrativa. Por último, la empresa aclaró que el nuevo operador tendrá a su cargo la vinculación del personal necesario para la operación. “El empalme entre operadores podrá contemplar la transición laboral de las personas actualmente vinculadas al operador”, señaló Transmilenio.

