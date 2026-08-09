Concejo convoca a artistas urbanos en Bogotá para reconocerlos con alta distinción

Como todos los años, el 31 de agosto se realizará la ceremonia de reconocimiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por tercera vez consecutiva, el Concejo de Bogotá abrió la convocatoria para que artistas u organizaciones de arte urbano se postulen para recibir la Orden Civil al Mérito Diego Felipe Becerra Lizarazo.

Lea más: Falleció bebé con presuntos signos de violencia física y sexual: su padrastro fue capturado

Por medio de un acta, el cabildo recordó que los interesados pueden radicar sus postulaciones en la Secretaría General de la Corporación, a través del correo institucional: condecoraciones@concejobogota.gov.co, hasta el próximo 15 de agosto a las 5:00 p. m.

Dentro de los requisitos está:

Presentar la hoja de vida de la persona natural, persona jurídica y/u organización postulada o describir de manera breve una reseña que demuestre los años de dedicación al arte urbano en la ciudad (máximo 4 hojas tamaño carta). Anexar evidencias fotográficas documentales y/o digitales indicando el motivo y/o las acciones por las cuales se ha destacado el postulado. Copia documentos de identidad y certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales expedidos por los organismos de control y entidades pertinentes (Personería, Contraloría, Procuraduría, REDAM, RNMC). Los archivos deben ser enviados en formato PDF, de ser necesario, podrá enviar evidencias adicionales a través de un Drive, enviándolas al correo de la inscripción.

En el correo también se debe adjuntar:

• Nombre completo. • No. Cédula de ciudadanía • Correo electrónico • Teléfono fijo o celular

Una vez cierren las inscripciones, el jurado, conformado por los concejales Julián David Rodríguez Sastoque (autor del proyecto y coordinador) y Ricardo Andrés Correa Mojica, además de un representante de los artistas del grafiti ante el Comité para su Práctica Responsable o su delegado, elegirá a los tres merecedores en los Grados Gran Cruz, Cruz de Oro y Cruz de Plata.

La selección se realizará el próximo 20 de agosto y la ceremonia de entrega se realizará el 31 de agosto.

Cabe recordar que la condecoración se divide según el tiempo de servicio o dedicación: Gran Cruz, para artistas u organizaciones con más de 15 años de trayectoria; Cruz de Oro, para trayectorias de 8 años o más; y Cruz de Plata, para trayectorias de 4 años o más.

La importancia de este reconocimiento

Desde 2024, el Concejo de Bogotá ha entregado reconocimientos a artistas urbanos, como a Emersón Cáceres ‘Cacerolo’. Un muralista destacado por realizar retratos en los que resalta la boca de sus personajes con una sonrisa roja como rasgo único de sus obras críticas. También se reconoció a Stefanie Mora por su gestión cultural, así como a la organización Capital Graffiti Tour, reconocida por su trabajo pedagógico y turístico en torno al grafiti.

El galardón lleva el nombre de Diego Felipe Becerra Lizarazo, un joven bogotano grafitero de 16 años asesinado el 19 de agosto de 2011 por el patrullero de la Policía Nacional, Wilmer Antonio Alarcón Vargas, a quien en mayo de este año la Corte Suprema de Justicia dejó en firme su condena a 33 años de prisión por el homicidio agravado cometido con su arma de dotación y ejecutado aprovechando un estado de indefensión de Becerra. Así lo sentenció el fallo.

Por este asesinato, 12 años después, el Estado colombiano tuvo que pedir perdón y asumir responsabilidad por el crimen, en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa que suscribió el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Le puede interesar: Galán, entre los alcaldes invitados que llegó a la posesión de De la Espriella

Allí también el Estado adquirió la obligación de restituir el buen nombre del joven grafitero, pues en medio del proceso penal, la Policía Nacional “decidió mancillar su dignidad y su honra”, dijo su madre, Liliana Lizarazo.

Fue así como, en 2023, el Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 907 donde se implementó la creación de la Orden Civil al Mérito Diego Felipe Becerra Lizarazo, así como otras 6 medidas que exaltan su memoria y recuerdan que estos casos de abuso policial no deben repetirse.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.