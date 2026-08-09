Falleció bebé con presuntos signos de violencia física y sexual: su padrastro fue capturado

Juan Moreno Pinzón, es el principal sospechoso. Foto: Policía de Cundinamarca

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó en la mañana de este domingo la captura de un hombre que sería el principal sospechoso de ejercer violencia física y sexual contra un bebé de 20 meses.

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De acuerdo con el mandatario departamental, el caso se remonta al pasado jueves 6 de agosto, cuando el menor fue llevado por su madre y su abuela al centro de salud del municipio de Anolaima.

Sin embargo, debido a la gravedad de su condición, tuvo que ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá. Allí, fue atendido por un equipo multidisciplinario “que evidenció trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo, con una alta probabilidad de tratarse de un presunto caso de abuso sexual y violencia física”, detalló Rey.

La gravedad del estado de salud del pequeño Noha Iván Rojas Colorado de 20 meses de edad, obligó nuevamente a una remisión al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) en Bogotá. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció en la madrugada del sábado.

De manera paralela, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación venían adelantando labores investigativas para dar con el presunto responsable. Fue así como este domingo se dio con la captura de Juan Moreno Pinzón, padrastro del niño.

Este hombre quedó a disposición del ente acusador y deberá responder por el delito de homicidio agravado.

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“He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones”, sentenció el gobernador, Jorge Rey.

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