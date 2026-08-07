Galán, entre los alcaldes invitados que llegó a la posesión de De la Espriella

Los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Carlos Fernando Galán (Bogotá) se saludan durante la ceremonia de posesión de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Gustavo Torrijos

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Desde el mediodía, el auditorio universitario, Arena USC en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), abrió sus puertas para recibir a la lista de invitados, entre jefes de Estado, cancilleres, más de 200 congresistas, alcaldes de las ciudades capitales del país y demás representantes de alto nivel, para presenciar la firma del acta y juramento del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Precisamente, dentro de los mandatarios locales invitados, estuvieron Federico Gutiérrez (Medellín) y Carlos Fernando Galán (Bogotá), a quienes se les vio intercambiando saludos y palabras previo a la ceremonia que estaba prevista para iniciar a las 3:00 p. m., pero se retrasó más de una hora y media.

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La presencia del alcalde Galán se enmarca en un contexto en el que, tras los resultados de la segunda vuelta presidencial —en la que De la Espriella se impuso con 12,9 millones de votos—, el mandatario bogotano ha manifestado su beneplácito por la oportunidad de tender puentes con el nuevo Gobierno nacional, sobre todo en materia de seguridad e infraestructura vial. Esto, luego de una relación entre Galán y Petro atravesada por profundas diferencias políticas y estancamientos en proyectos estratégicos. Así lo contamos en El Espectador.

Bogotá, la ciudad de las primeras veces con De la Espriella

Galán fue el primer alcalde con el que habló el presidente De la Espriella, tres días después de los comicios. En una llamada telefónica, el primer mandatario de Bogotá lo felicitó por los resultados y ambos coincidieron en trabajar mancomunadamente para “sacar adelante los grandes proyectos” de la ciudad. Posteriormente, 4 días después, el 28 de junio, se reunieron presencialmente. Allí, el jefe de Estado ratificó que la capital del país será una prioridad dentro de la gestión de su próximo gobierno. Así se marcaba entonces una distancia de la era Petro.

Pero la sintonía entre ambos mandatarios no solo ha sido en encontrar puntos en común para la ciudad, sino que también, incluso antes de su investidura, se tradujo en anuncios que empezarán a ejecutarse desde este 7 de agosto.

Por ejemplo, Bogotá se encuentra dentro de las 8 ciudades priorizadas para implementar los Bloques de Seguridad Urbana. Un grupo de 2.000 policías activos para apoyar en el enfrentamiento de delitos de alto impacto. Galán recibió con beneplácito este anuncio. “Necesitamos más capacidades para enfrentar la delincuencia”, resaltó. Sin embargo, como contamos en El Espectador, expertos en seguridad urbana analizaron que esto no será efectivo si no se resuelven las fallas estructurales de la justicia y la falta de una estrategia integral.

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De igual manera, la capital también fue la primera en ser escogida por el presidente de De la Espriella para designar un gerente especial que será puente entre Nación y Distrito para atender asuntos, sobre todo en materia de seguridad, transporte masivo, movilidad y otras obras que requieran respaldo del Gobierno Nacional.

“Esta es una noticia importante para Bogotá. Agradezco la iniciativa anunciada por el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”, nuevamente agradeció Galán en su cuenta de X.

La figura escogida para liderar ese cargo es la concejal Clara Lucía Sandoval del partido del alcalde Galán. Aquí contamos su perfil.

Sin duda, hasta ahora, la relación entre Galán y De la Espriella ha sido un espejo del cambio frente a lo que fue con el expresidente Gustavo Petro. La distancia se ha marcado desde una cooperación institucional y puntos en común para sacar adelante proyectos como las futuras líneas del Metro, la PTAR Canoas o las grandes obras de movilidad regional.

De acuerdo con Carlos Arias, analista político, si bien Bogotá tiene la capacidad para blindar varios de sus proyectos estratégicos, hay otros en los que simplemente no podría avanzar sin el concurso de la Nación, como la celeridad de las decisiones regulatorias y ambientales.

Esta “luna de miel” que por ahora parece marchar cordialmente, tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2027, cuando Galán deje el Palacio Liévano, o antes, si se repiten los desencuentros y tensiones políticas entre la Nación y el Distrito.

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