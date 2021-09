Concejo debatirá sobre el POT con los ciudadanos de Bogotá

En lo que queda del año los 45 cabildantes que integran el Concejo de Bogotá tendrán que discutir sobre la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que marcará el futuro en temas ambientales, de movilidad, patrimonio, actividades productivas e infraestructura en los próximos 14 años en la ciudad. Por la importancia de este proyecto, la corporación en conjunto con el Laboratorio de Innovación de la Corporación (DemoLab) han iniciado “La Ruta POT”, con la que pretenden vincular de manera activa a los ciudadanos, para que así, ellos compartan sus propuestas y opiniones frente a este importante documento.

Contexto: ¿Qué es el POT?

La idea es que entre los concejales y los habitantes de la capital se genere una conversación, que se establecerá en el POT por medio de la Comisión del Plan del Concejo de la Ciudad, para que así, el tratado final tenga en cuenta los intereses y necesidades que la ciudadanía evidencia sobre el territorio. Por lo cual, el Concejo invita a comunidades minoritarias, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a registrarse, hasta este jueves 16 de septiembre, en la página de La Ruta POT para que participen de la discusión.

Las acciones de participación ciudadana estarán integradas por las estrategias de Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana Itinerante y Propuestas Ciudadanas, las cuales se desarrollarán en el marco del POT, con el apoyo de el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Colombia (NIMD), la Fundación Corona, el Extituto de Política Abierta, la Fundación Alemana FESCOL, Fundación Avina, Diseño Público e Ideemos.

En el programa de Concejo a la Casa participarán 360 ciudadanos, de los cuales 180 serán seleccionados mediante un sorteo entre aquellos que se inscriban para hacer parte de la discusión. El porcentaje restante será escogido de manera aleatoria, con el fin de que se incluyan las poblaciones que tradicionalmente no están inmersas en estos debates. Según el Concejo, la vinculación garantizará la paridad, representatividad por localidad, la edad de los postulantes y el estrato socioeconómico. De igual forma, el Concejo a la Casa se realizará entre la semana del 27 de septiembre y el primero de octubre, en horario de 7:00 a.m. hasta las 9:15 a.m.

Vale recordar que este proyecto elaborado por la alctual administración cuenta con 608 artículos y más de 2.000 páginas de soporte, los cuales tienen la visión de ciudad hasta 2035. A la fecha, ya fue concertado en la Secretaría de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR), entidades que evaluaron su viabilidad en materia de ambiente y lo relacionado con las zonas rurales. Además, también lo analizó el Concejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), que generó algunas recomendaciones.

Desde el pasado viernes 10 de septiembre está en manos del Concejo de Bogotá, que tendrá 90 días para definir si aprueba o no la propuesta.Y con los planes de socialización ya empezó su labor de conocer el sentir de algunos bogotanos frente a este proyecto, a través de La Ruta POT. Así las cosas, se espera que con este plan la ciudadanía tome voz y voto sobre lo que pasará con los barrios, vías, zonas y proyectos en la ciudad.