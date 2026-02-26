Concejo ya había alertado sobre presencia de ELN en Bogotá y pide medidas para elecciones

Momento del allanamiento de la vivienda donde se escondía el material explosivo. Foto: Redes sociales

El Concejo de Bogotá hizo un fuerte llamado sobre la seguridad en la capital de cara a las elecciones, y varios de los cabildantes de la corporación insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes frente al riesgo que representan grupos armados ilegales en la ciudad.

El llamado cobra fuerza tras el operativo reciente de las autoridades nacionales, que interceptaron un cargamento de explosivos que era escondido al sur de la ciudad, y que, según la información preliminar, iba a ser utilizado por el ELN para efectuar un atentado terrorista en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Advertencias previas sobre un frente urbano del ELN

Días antes, desde el cabildo distrital ya se había puesto sobre la mesa la advertencia concreta sobre la posible operación de un frente de guerra urbano del ELN en Bogotá. La denuncia la hizo en su momento el concejal Julián Uscategui, quien, según documentos clasificados a los que tuvo acceso, advirtió la presencia en Bogotá del Frente de Guerra Urbano Nacional (FEGUN), una célula urbana de la guerrilla del ELN.

Según el documento que amplió el concejal, el FEGUN tiene presencia en al menos 12 de las principales ciudades del país y funciona a través de la articulación de coordinadores urbanos locales, bajo una dirección centralizada de alcance nacional.

“Este documento confirma que la amenaza no es abstracta. Existe una estructura urbana formal del ELN, con mando, responsables y enlaces, diseñada para operar en ciudades como Bogotá. Ignorar esto es exponer a la ciudadanía”, afirmó Julián Uscátegui.

Según lo expuesto en ese momento, esta estructura tendría capacidad para ejecutar acciones terroristas en la ciudad, lo que encendió las alertas sobre el alcance de estos grupos en entornos urbanos.

Del mismo modo, organismos de la Defensoría del Pueblo y organizaciones estudiosas del conflicto y sus dinámicas han insistido en que hay zonas de la ciudad en donde hay presencia urbana de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas y las disidencias de las Farc.

Sin embargo, el Distrito, a través de información compartida con la brigada 13, ha insistido en que no hay evidencia para corroborar la presencia de estos grupos armados en la ciudad.

Llamado a reforzar las elecciones

Ante este panorama, el concejal Marco Acosta pidió fortalecer las medidas de seguridad en la ciudad, especialmente en puntos estratégicos y durante la jornada electoral.

De hecho, junto con Acosta, otro grupo de concejales radicará un debate de control político en el Concejo para conocer las acciones de protección para las elecciones y atenuar los impactos de inseguridad en la ciudad.

Entre las solicitudes que harían los cabildantes durante el debate, se encuentran el aumento de la presencia de la fuerza pública, el fortalecimiento de la inteligencia y la articulación entre entidades para prevenir cualquier amenaza.

Asimismo, expertos en seguridad instaron a fortalecer las capacidades de inteligencia y apoyarse en la denuncia ciudadana para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin problemas.

