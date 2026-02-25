Hallan explosivos del ELN en Bogotá: frustran posible atentado para elecciones de marzo

Momento del allanamiento de la vivienda donde se escondía el material explosivo. Foto: Redes sociales

El Ministerio de Defensa confirmó en las últimas horas que personal del Gaula y otras unidades logró frustrar un atentado que se planeaba ejecutar en Bogotá en el marco del actual proceso electoral, en un hecho que encendió las alertas sobre la seguridad en la capital.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue evitada gracias a labores de inteligencia y operativos coordinados que permitieron anticiparse a los responsables y neutralizar el riesgo antes de que se materializara.

El anuncio se dio en medio de un contexto de refuerzo de medidas de seguridad en todo el país, especialmente en ciudades clave como Bogotá, a solo dos semanas de los comicios leglislativos.

¿Qué encontraron en la vivienda?

Según informaron las autoridades, el operativo permitió desmantelar una fábrica clandestina de explosivos al sur de Bogotá y la captura de un presunto integrante del ELN, señalado de participar en la preparación del atentado.

Asimismo, durante la intervención fueron incautados explosivos artesanales, insumos químicos, detonadores, cables, sistemas de activación y otros elementos utilizados para la fabricación de artefactos, además de material probatorio clave.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en la estructura.

Inteligencia permitió anticipar el ataque

Según explicó el Ministerio de Defensa, el atentado hacía parte de una intención de afectar el normal desarrollo de las elecciones del próximo 8 de marzo, lo que llevó a las autoridades a intensificar las acciones preventivas.

Este tipo de operativos se enmarca en estrategias de anticipación que buscan identificar amenazas antes de que se concreten, a través de seguimiento, análisis de información y coordinación entre diferentes organismos de seguridad.

Seguridad electoral en máxima alerta

El caso se conoce en un momento clave, en el que el país se encuentra en jornada electoral o en su antesala, lo que implica un aumento en los riesgos de seguridad.

Las autoridades han insistido en que se mantienen dispositivos especiales para proteger a votantes, candidatos y funcionarios, así como para evitar cualquier intento de alteración del orden público.

Este tipo de amenazas, aunque frustradas, refleja los desafíos que enfrenta el país para garantizar procesos electorales seguros.

Antecedentes y contexto reciente

El Ministerio de Defensa también ha advertido que estructuras criminales han intentado en otras ocasiones generar acciones violentas para intimidar a la población o afectar la institucionalidad, especialmente en momentos de alta visibilidad política.

Asimismo, la MOE publicó un mapa de riesgos electorales en la capital del país, en donde al menos tres localidades mantienen un alto porcentaje de vigilancia para el desarrollo de las elecciones del próximo 8 de marzo.

No obstante, tras conocerse el caso, el Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones, destacando que la amenaza fue controlada a tiempo.

Finalmente, se reiteró la importancia de reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia, como parte de la estrategia de prevención.

