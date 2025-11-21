Ola de robos de carros en Bogotá: tres vehículos robados en una sola noche

Imágenes del robo de uno de los vehículos en la localidad de Engativá. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá la inseguridad no solo ataca a las personas: los ladrones también tienen la vista puesta en los carros. En recientes denuncias, varios bogotanos denunciaron robos de vehículos que han encendido las alarmas sobre las fallas para proteger el parque automotor.

El caso más reciente ocurrió en la localidad de Engativá, donde un conductor fue asaltado en el garaje de su casa por tres sujetos armados que lo despojaron de su camioneta.

Más información sobre Bogotá: Cayó alias ‘Boliqueso’, mano derecha de ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños.

Posteriormente, según documentó el ojo de la noche de Caracol Noticias, la banda delincuencial que participó en este asalto habría perpetrado al menos dos robos de automotores más, en las localidades de Puente Aranda y Suba.

#BOGOTÁ. ¡Urgente! Se acaban de robar esta camioneta Toyota Fortuner de Placa FYK821, en el b/Bonanza, loc/Engativá, por favor #difundir cualquier información que tengas comunícate al siguiente número 3113770181 muchas gracias.



ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/e35PekkpyC — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 21, 2025

Además, la periodista Ana María Vélez denunció públicamente que le robaron su vehículo en el barrio Normandía, un caso que evidencia cómo los delincuentes no temen ni los espacios privados.

"Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario", contó la comunicadora en sus redes sociales.

Sumado a estos casos puntuales, las estadísticas más recientes muestran que este delito no es poca cosa: entre enero y junio de 2025, se reportaron 1.147 automotores robados en Bogotá.

Las localidades más golpeadas por esta ola de hurtos son Kennedy (222 robos), Puente Aranda (146) y Engativá (126), que concentran el 43 % de los robos de vehículos.

Portales especializados informan que las marcas más robadas también reflejan una tendencia: muchos de los hurtos ocurren por “jalado” o descuido, y los delincuentes coinciden en que prefieren vehículos comunes y fáciles de manipular.

Le puede interesar: ¡Pilas! Este domingo habrá cierres viales por carrera ciclística en Cundinamarca.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.