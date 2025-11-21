Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Ola de robos de carros en Bogotá: tres vehículos robados en una sola noche

Los miembros de una sola banda habrían sido vistos en tres localidades de la ciudad. Días atrás, aunque en un hecho aislado, una periodista denunció el robo de su vehículo.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
21 de noviembre de 2025 - 12:30 p. m.
Imágenes del robo de uno de los vehículos en la localidad de Engativá.
Imágenes del robo de uno de los vehículos en la localidad de Engativá.
Foto: Redes Sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En Bogotá la inseguridad no solo ataca a las personas: los ladrones también tienen la vista puesta en los carros. En recientes denuncias, varios bogotanos denunciaron robos de vehículos que han encendido las alarmas sobre las fallas para proteger el parque automotor.

El caso más reciente ocurrió en la localidad de Engativá, donde un conductor fue asaltado en el garaje de su casa por tres sujetos armados que lo despojaron de su camioneta.

Más información sobre Bogotá: Cayó alias ‘Boliqueso’, mano derecha de ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños.

Posteriormente, según documentó el ojo de la noche de Caracol Noticias, la banda delincuencial que participó en este asalto habría perpetrado al menos dos robos de automotores más, en las localidades de Puente Aranda y Suba.

Además, la periodista Ana María Vélez denunció públicamente que le robaron su vehículo en el barrio Normandía, un caso que evidencia cómo los delincuentes no temen ni los espacios privados.

"Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario", contó la comunicadora en sus redes sociales.

Sumado a estos casos puntuales, las estadísticas más recientes muestran que este delito no es poca cosa: entre enero y junio de 2025, se reportaron 1.147 automotores robados en Bogotá.

Las localidades más golpeadas por esta ola de hurtos son Kennedy (222 robos), Puente Aranda (146) y Engativá (126), que concentran el 43 % de los robos de vehículos.

Portales especializados informan que las marcas más robadas también reflejan una tendencia: muchos de los hurtos ocurren por “jalado” o descuido, y los delincuentes coinciden en que prefieren vehículos comunes y fáciles de manipular.

Le puede interesar: ¡Pilas! Este domingo habrá cierres viales por carrera ciclística en Cundinamarca.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Robo de vehículos

automotores

carros

inseguridad

hurto

garajes

Kennedy

Puente Aranda

Engativá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.