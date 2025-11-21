Lluvias seguirán fuertes en diciembre: CAR activa plan especial con alcaldías

La familia Villota Escandón viajaba de regreso a Bogotá cuando el vehículo en el que se movilizaban fue arrastrado por una corriente súbita en el municipio de Silvania. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una creciente súbito enlutó a toda una familia en el municipio de Silvania, Cundinamarca, luego de que el agua arrastrara el vehículo en donde se movilizaban y cobrara la vida de dos de sus miembros. El episodio es solo una muestra de los estragos derivados de la época de lluvias que actualmente se extiende por el departamento.

Más información sobre Bogotá: Ola de robos de carros en Bogotá: tres vehículos robados en una sola noche.

Bajo esta misma línea, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) ya se movió para evitar que diciembre termine convertido en un catálogo de emergencias.

La autoridad ambiental activó un paquete de apoyo directo para alcaldes y equipos de gestión del riesgo de los 104 municipios bajo su jurisdicción —98 de Cundinamarca, 6 de Boyacá— además de la ruralidad de Bogotá, anticipándose a inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas que podrían aumentar por las precipitaciones superiores a lo normal que pronosticó el IDEAM.

La directora encargada de la entidad, Nidia Clemencia Riaño, envió instrucciones claras a los equipos técnicos de las 14 direcciones regionales de la CAR para reforzar la presencia territorial y acompañar a los municipios en todo el ciclo de prevención y atención: monitoreo, preparación, mitigación, alistamiento y respuesta.

Ante los pronósticos del Ideam, de lluvias por encima de lo normal en la región Andina, desde la @CAR_Cundi activamos acciones de apoyo y acompañamiento a alcaldes y equipos de gestión del riesgo.



Haremos presencia en los comités y brindaremos apoyo técnico para la prevención y… pic.twitter.com/A1S7Q6nnUT — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) November 21, 2025

La orden es que estén sentados —y activos— en todas las juntas, consejos y comités donde se tomen decisiones frente al riesgo.

Asimismo, el Gobierno Nacional prorrogó recientemente el estado de desastre nacional mediante el Decreto 1193 de 2025, una medida que reconoce el impacto de los fenómenos de variabilidad climática que vienen afectando al país desde 2024.

Con ese soporte jurídico, la CAR pidió a los municipios activar sistemas de alerta temprana comunitarios, fortalecer el control urbanístico en zonas de riesgo y lanzar campañas para frenar prácticas que agravan la situación, como arrojar escombros o basuras en ríos, canales y quebradas.

La entidad también recomendó a empresas de servicios públicos acelerar el mantenimiento de vías veredales, desagües y canalizaciones, mientras que a la ciudadanía le pidió reforzar techos, revisar alcantarillados y evitar taponamientos de caños o desviaciones improvisadas que pueden convertir una lluvia fuerte en una emergencia mayor.

Según el IDEAM, las lluvias se prolongarán durante diciembre y se mantendrán por encima de los promedios históricos en las regiones Andina, Pacífica, Insular y Caribe. Por eso, el mensaje de la CAR es insistente: “la gestión del riesgo es una corresponsabilidad”, y aunque la entidad brinda soporte técnico, la ejecución directa depende de alcaldías y gobernaciones.

Le puede interesar: Cayó alias ‘Boliqueso’, mano derecha de ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.