Concierto J Balvin en Bogotá: conozca los cierres viales y desvíos

El cantante colombiano J Balvin durante su presentación en el concierto ‘Hecho en Medellín, Ciudad primavera’ en Medellín (Colombia). EFE/ STR Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

J Balvin llega a Bogotá luego de una presentación trascendental para su carrera en su ciudad natal, Medellín. Por cerca de 7 horas, el cantante paisa interpretó sus más grandes éxitos, acompañado de artistas como Maluma, Daddy Yankee, Feid, Yandel, Farruko, Eladio Carrión, entre otros.

Lea más: Se conocen las primeras hipótesis de fatal accidente en el que murió una madre y su bebé

Ahora, las expectativas están puestas en la capital, pues se espera que el reguetonero entregue un show similar para sus fans en el Estadio El Campín este 13 de diciembre a las 8 de la noche.

Ante la magnitud de este y otros eventos simultáneos en la ciudad, el Distrito se prepara con toda una logística en movilidad y seguridad, anunciando el acompañamiento de uniformados de la Policía y una hoja de ruta de cierres y desvíos viales.

Desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre de 2025, en el siguiente tramo vial hay cierre:

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Desde las 10:00 a. m. del 12 de diciembre hasta las 10:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025, cierre en los siguientes tramos viales:

Carril total de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (avenida NQS).

Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur la calle 53B Bis.

Desde las 10:00 p. m. del 12 de noviembre hasta las 08:00 a. m. del 14 de diciembre de 2025, cierre en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclousuarios a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la SDM.

Desvíos autorizados

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS - diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS - diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente - carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido oriente - occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Le puede interesar: DIAN adelantó operativo en Los Mártires contra el contrabando de licores y tecnología

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.