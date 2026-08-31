Condenan a 16 años a profesor del Marymount por abuso sexual de estudiante

Estudiantes protestan con carteles y grafitis por presunto caso de abuso conta una menor de edad en esta Institución. Foto: Óscar Pérez

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Cuatro años después de que se conocieran los hechos, la justicia condenó a 16 años de prisión a Mauricio Zambrano Celis, profesor de educación física, por abusar sexualmente de una estudiante menor de edad en un colegio de Bogotá.

La decisión fue adoptada este lunes 31 de agosto por la juez novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, luego de valorar las pruebas presentadas durante el proceso por la Fiscalía General de la Nación.

Zambrano fue declarado responsable de los delitos de acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, en concurso homogéneo y sucesivo y en concurso heterogéneo.

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Los hechos investigados ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando Zambrano se desempeñaba como profesor de educación física y tenía bajo su responsabilidad a la adolescente.

Se aprovechó de su posición como profesor

Uno de los elementos centrales de la sentencia fue la relación de confianza y autoridad que existía entre el docente y la estudiante.

De acuerdo con lo establecido durante el proceso, Zambrano se aprovechó de su posición de superioridad y de la situación de vulnerabilidad emocional que atravesaba la adolescente para acercarse a ella y someterla a diferentes actos sexuales.

La juez señaló que la estudiante tenía 14 años y atravesaba un momento especialmente difícil en su entorno personal y familiar. En lugar de cumplir con el papel de orientación y protección que implicaba su condición de educador, determinó el despacho, el profesor utilizó esa cercanía para ganarse su confianza y generar una dependencia afectiva.

“Instrumentalizó la relación de confianza y autoridad derivada de su condición de docente”, señaló la juez al explicar la gravedad de la conducta.

Para llegar a la condena, la Fiscalía presentó entrevistas, valoraciones forenses, testimonios, registros y documentación obtenida durante la investigación. Entre las pruebas valoradas también estuvo el testimonio de la hermana mayor de la víctima.

Juez advirtió el impacto que dejaron los abusos

Al sustentar la pena, el despacho también tuvo en cuenta las consecuencias que los hechos tuvieron sobre la adolescente.

Según lo acreditado durante el juicio, la víctima presentó sentimientos de culpa, ansiedad, tristeza y confusión, pérdida de confianza en otras personas y afectaciones en su proyecto de vida, además de requerir acompañamiento psicológico prolongado.

La juez sostuvo que el daño no se limitó a los actos sexuales, sino que tuvo repercusiones emocionales, psicológicas y sociales en la adolescente.

También cuestionó que los hechos ocurrieran en el marco de una relación en la que el condenado tenía una responsabilidad especial de cuidado.

Como profesor, señaló el despacho, estaba llamado a ser una figura de apoyo y protección. Sin embargo, utilizó esa posición para romper los límites que debían existir en la relación entre docente y estudiante.

Deberá cumplir la condena en prisión

Además de los 16 años de prisión, la juez impuso a Zambrano una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la pena principal.

La condena deberá ser cumplida en un establecimiento carcelario, por lo que la juez ordenó su orden de captura.

Al explicar su decisión, la juez señaló que la sanción también busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a conductas cometidas por personas que ocupan posiciones de autoridad, confianza o poder, particularmente en espacios educativos.

La sentencia, sin embargo, es de primera instancia, por lo que la defensa puede interponer los recursos previstos por la ley antes de que la decisión quede en firme.

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