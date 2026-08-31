Falla en sistema de control del aeropuerto El Dorado provoca demoras: se activa contingencia

Aerocivil activó protocolos de contingencia mientras sus equipos técnicos trabajan para restablecer por completo el sistema afectado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una falla en el suministro del servicio de las pantallas utilizadas por el centro de control aéreo generó demoras en las operaciones durante este lunes 31 de agosto, confirmó la Aeronáutica Civil.

Según explicó la entidad, el inconveniente ya fue identificado y los equipos técnicos trabajan para restablecer el funcionamiento del sistema. Mientras avanza ese proceso, se mantienen activos otros sistemas de apoyo y los planes de contingencia previstos para este tipo de situaciones. “Ya se encontró la falla, pero lo que se va haciendo es tratar de restablecerla en total”, explicó Aerocivil.

La contingencia generó algunas demoras durante las horas de la mañana, por lo que la entidad recomendó a los viajeros que tengan vuelos programados durante este lunes mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas y verificar posibles cambios en los itinerarios.

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¿Cómo funciona el plan de contingencia?

Aerocivil explicó que, cuando se presenta una falla como esta, existen otros sistemas que permiten mantener la operación aérea. Dentro de esos protocolos se utilizan otras formas de comunicación entre las tripulaciones y las torres de control y se aumenta la distancia entre las aeronaves que se encuentran volando.

La medida busca que los controladores puedan mantener una separación segura entre los aviones mientras se recupera completamente el sistema afectado. “Se solicitan unos espacios prudenciales entre aeronave y aeronave (…) para que se tenga un control de la seguridad operacional”, señaló la entidad.

De acuerdo con Aerocivil, estos procedimientos permiten mantener de manera segura tanto los vuelos que ya se encuentran en el aire como las aeronaves que están próximas a despegar o aterrizar.

Aerocivil trabaja en restablecer completamente el sistema

Aunque la falla ya fue localizada, el servicio todavía se encuentra en proceso de recuperación total, por lo que los planes de contingencia continúan apoyando la operación aérea. La entidad insistió en que estos mecanismos permiten mantener las condiciones de seguridad mientras se soluciona la falla en el sistema.

Por ahora, la recomendación para quienes tengan previsto viajar durante este lunes es consultar directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto o mientras esperan su vuelo. “Invitamos a que estén en contacto con sus aerolíneas para que verifiquen el estado actual de sus vuelos programados en el día de hoy”, indicó Aerocivil.

La entidad no entregó por ahora una hora estimada para el restablecimiento completo del sistema, aunque aseguró que la falla ya fue encontrada y continúa el proceso para normalizar totalmente la operación.

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