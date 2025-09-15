Condenan a hombre por traer 100.000 dólares en maleta con doble fondo al país

Aeropuerto El Dorado. Foto: ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Seis años después de que Julián Alberto Correa Betancur intentara ingresar al país 100.000 dólares ocultos en una maleta con doble fondo, la Fiscalía General de la Nación interpuso una apelación, por lo cual el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 10 años de prisión por los hechos ocurridos el 23 de julio de 2018.

Lea más: Bogotá recibe premio internacional por garantizar derechos de las mujeres

Julián Alberto Correa Betancur intentó ingresar 100.000 dólares al país ocultos en una maleta doble fondo, sin soportes sobre su origen y destinación. En ese sentido, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos.



Información… pic.twitter.com/PxhVbFeav7 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 14, 2025

Más noticias: Esta semana hay 544 ofertas laborales disponibles en Bogotá: conozca más

¿Qué se sabe?

Según informaron las autoridades, el Tribunal revocó el fallo de primera instancia, el cual había absuelto al procesado, y lo declaró responsable del delito de lavado de activos. Además, le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena deberá cumplirse en un establecimiento carcelario.

Según la investigación y las pruebas obtenidas, por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, revelaron que el sujeto llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en un vuelo procedente de México y en los filtros aduaneros indicó que portaba: 1.010 dólares, 890 pesos mexicanos y 189.000 pesos colombianos. Sin embargo, no se refirió a los 100.000 dólares que escondía en su equipaje.

Le puede interesar: Esta semana hay 544 ofertas laborales disponibles en Bogotá: conozca más

En el 2018, cuando se le cuestionó por el dinero, Betancur aseguró que este era un pago por una relación laboral, que sostuvo con un tercero, pero la Fiscalía demostró que el hombre no aportó información o documentos que demostraran válidamente su origen y destinación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.