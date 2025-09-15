Esta semana hay 544 ofertas laborales disponibles en Bogotá: conozca más

Empleo en Bogotá Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Para esta semana, del 15 al 20 de septiembre, el Distrito ofrece 544 puestos de trabajo disponibles para quienes están en la búsqueda de empleo en la ciudad. Según indicaron, 106 de estas vacantes están dirigidas a profesionales, especialistas y magísteres. Algunas de las oportunidades son para ocupar cargos directivos. Los sueldos llegan hasta los 9 salarios mínimos.

Sin embargo, la oferta no es únicamente para los profesionales, también hay oportunidades para personas con formación: básica primaria, secundaria, media, técnica, tecnológica e incluso para quienes no cuentan con estudios formales.

“Destacamos la gran cantidad de puestos de trabajo para profesionales y directivos, sin dejar de lado la inclusión de puestos para todos los niveles educativos. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier persona en Bogotá pueda encontrar una opción laboral acorde a su preparación y aspiraciones”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo aplicar a las oportunidades?

Para los interesados, podrán realizar el proceso de postulación en la página web, espacio donde podrán hacer el registro o actualización de la hoja de vida y aplicar a las vacantes.

De la misma manera, esta semana, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará diferentes actividades en la ciudad de empleo y negocios. Estos espacios representan 355 oportunidades adicionales.

¿Qué cargos hay disponibles?

Auxiliar contable.

Docente de educación media académica.

Técnicos mecánicos A y B.

Técnico de eléctricos.

Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2 - C1.

Operador de tienda.

Agente call center.

Operario de limpieza.

Operario de aseo.

Técnico en refrigeración.

Auxiliar de bodega.

Operario de producción industrial.

Toderos.

Auxiliar de tráfico.

Auxiliar de obra.

Soldadores SMAW.

Auxiliar de cocina.

Oficial de obra.

Oficial de demarcación.

Operador forestal.

Técnico hidráulico.

Operador de encofrados.

Auxiliar electricista.

Agente call center bilingüe avanzado.

Técnico mecánico industrial.

Operario de dosificación (auxiliar de materias primas).

Administrador de agencia.

Oficial ductero (montaje aire acondicionado industrial).

Auxiliar de montaje aire acondicionado / refrigeración industrial.

Auxiliar TIC.

Profesional TIC e IT.

Jefe de cocina.

Chef.

Semillero SENA - Administrativo.

Director general.

Director de proyectos.

Director de la dirección de educación y cultura.

Director de gestión empresarial.

Director de mercadeo y publicidad.

Director de sistemas y tecnología.

Ejecutivos comerciales.

Ejecutivo de vinculación y desarrollo.

Dirección de economía y finanzas.

Director comercial.

Director general del grupo empresarial.

Director medio ambiente - Gestión ambiental, administrador ambiental.

Director de dirección de agricultura y pecuaria.

Director de recursos humanos.

Director de recreación y eventos.

Coordinador de facturación para agencia de aduanas.

Gestor documental en agencia de aduanas.

