Bogotá recibe premio internacional por garantizar derechos de las mujeres

Bogotá recibió un galardón internacional que reconoce que gobernar con enfoque de género y equidad tiene sus réditos. Esta semana la organización sin ánimo de lucro Time Use Initiative (TUI) entregó a la capital un reconocimiento por haber reorganizado todo su organigrama para procurar los derechos de las mujeres, tanto las que ocupan la función pública como las ciudadanas.

El premio es el resultado de media década de políticas públicas con enfoque de género que han intentado que la garantía de derechos de mujeres se procure en la ciudad y, además, lograr redistribuir las cargas de cuidado de menores, personas en condición de discapacidad o adultos de tercera edad que usualmente recaen en las mujeres y truncan sus proyectos de vida.

Así las cosas, Bogotá se convierte en la primera ciudad en Latinoamérica en recibir este galardón y en recibir un diploma que reconoce el avance que se ha hecho desde la administración distrital para evitar la vulneración de derechos e incluir a las mujeres en proyectos clave.

“Bogotá se consolida como una voz autorizada en el escenario internacional en políticas del tiempo al sumarse a una lista de ciudades líderes en la materia, incluyendo a Barcelona, Estrasburgo, Milán y Bolzano. Además, este reconocimiento marca también un hito nacional, pues es la única ciudad en Colombia con esta distinción”, mencionó la Secretaría de la Mujer sobre el galardón.

Cuidado: una tarea compartida

Durante más de una década las autoridades nacionales llevaban alertando que las cargas de cuidado han recaído históricamente sobre las mujeres colombianas, y Bogotá no ha sido la excepción.

En cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al menos una de cada cinco mujeres colombianas dedica su vida entera al cuidado de hijos, adultos mayores, algún familiar en estado de vulnerabilidad o personas en condición de discapacidad. Sin embargo esa inversión de tiempo y recursos no es proporcional, pues en la mayoría de las ocasiones no reciben remuneraciones económicas ni logran acceder a seguridad social. Sin dinero ni aportes para una vejez digna, las mujeres denunciaban que la situación es insostenible, pues su desarrollo y proyectos de vida prácticamente se estancaban.

Bogotá, cuenta el TUI, reconoció el problema al identificar que el 30 % de las mujeres presentaban índices de empobrecimiento y nulas oportunidades de salir de ese ciclo del cuidado, mientras que el 21 % de ellas reportaron enfermedades derivadas del cuidado y una de cada tres no tenían autonomía económica.

Por esa razón se creó toda una estrategia de cuidado, diseñado y financiado por el Distrito, para cambiar al panorama, como por ejemplo las Manzanas del Cuidado o Buses del Cuidado, que son escenarios fijos donde las mujeres pueden acudir para recibir atención y apoyarse del Estado para redistribuir sus cargas y acceder a espacios de ocio.

“Bogotá va a la vanguardia de las ciudades que entienden que ahorrar tiempo a las mujeres es también garantizarles oportunidades, potencializar su autonomía y darles bienestar”, explica la Secretaría.

El premio es un incentivo para que la Alcaldía continúe con este tipo de proyectos que, según explica TUI, cambian la vida de las mujeres y generan mayor desarrollo de una ciudad.

Actualmente las mujeres invierten casi ocho horas, poco más de una tercera parte de sus días a labores de cuidado no remunerado. Con este tipo de proyectos, junto con otras apuestas estatales, como el CONPES del Cuidado, aprobado por el Departamento de Planeación Nacional, Colombia y su capital continúan dando pasos en cerrar brechas de género históricas.

“Esto nos permitirá traer experiencias de todo el mundo y seguir avanzando en la consolidación y reconocimiento de los derechos de las mujeres”, concluyó la secretaria de la Mujer, Laura Tami.

