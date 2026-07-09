Fiscalía interviene ocho centros estéticos en Bogotá por presuntas irregularidades

Los operativos cuentan con el acompañamiento de la Fiscalía, la Secretaría de Salud, el Invima y la Supersalud. Foto: Centros estéticos

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La Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Salud adelantaron un operativo en la localidad de Usaquén, para intervenir ocho establecimientos donde, presuntamente, se estarían realizando procedimientos estéticos sin cumplir con la normatividad sanitaria vigente.

Las diligencias de registro y allanamiento las lideradó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y contó con el acompañamiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud.

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron medicamentos vencidos, dispositivos médicos que presuntamente no cuentan con registro sanitario del Invima ni con documentación que acredite su importación, además de posibles alteraciones en historias clínicas y otras situaciones que continúan siendo verificadas.

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Según la Fiscalía, el objetivo del operativo fue establecer si en estos establecimientos se practicaban procedimientos estéticos invasivos incumpliendo las condiciones exigidas por la normativa vigente y determinar las posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades encontradas.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud informó que, como resultado de las actuaciones, ocho centros estéticos serán cerrados, al tiempo que reiteró que este tipo de operativos buscan proteger la salud de los pacientes y garantizar que los procedimientos sean realizados en establecimientos habilitados.

La entidad también recordó que, entre 2024 y el 21 de mayo de 2026, ha realizado 420 inspecciones a centros dedicados a procedimientos estéticos en Bogotá como parte de las acciones de vigilancia y control del sector.

Las autoridades indicaron que las verificaciones continuarán mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las presuntas irregularidades detectadas durante las diligencias.

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