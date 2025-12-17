Logo El Espectador
Conductor arrolló a una mujer en Chía por evitar pagar los daños de un choque simple

La mujer se encuentra hospitalizada y la familia pide ayuda para buscar al conductor responsable.

Redacción Bogotá
17 de diciembre de 2025 - 02:43 p. m.
Foto: Redes Sociales
La incapacidad para resolver conflictos cotidianos de convivencia sigue ejerciendo presión sobre el tejido social y poniendo en riesgo la integridad de las personas. Una muestra de ello ocurrió el pasado 15 de diciembre en el municipio de Chía, en la Sabana de Bogotá, donde una discusión por un choque simple derivó en un grave acto de violencia.

Los hechos se registraron en el sector del municipio conocido como Tornillos, sobre la calle 13, cuando un hombre arrolló con su vehículo a una mujer tras un incidente vial ocurrido minutos antes. Según el relato de la familia de la víctima, el conductor realizó una maniobra no permitida, le cerró el paso y provocó un choque leve entre los vehículos.

Tras el impacto, la mujer descendió de su automóvil y se acercó a una camioneta negra, de placas NZY 227, registrada en Zipaquirá, con el objetivo de hacer el reclamo correspondiente e iniciar el proceso de cobro por los daños materiales. Sin embargo, de acuerdo con los familiares, el conductor se negó a asumir la responsabilidad y comenzó a burlarse de la mujer, asegurándole que no pagaría los perjuicios.

En medio de la discusión, la mujer se ubicó frente al vehículo para impedir que el conductor huyera mientras llegaban las autoridades de tránsito. Pese a ello, el hombre aceleró y la atropelló, poniendo también en riesgo a otros transeúntes que presenciaron la escena.

Aunque la camioneta no la impactó de lleno, el golpe y la posterior caída le causaron lesiones de consideración, entre ellas la fractura de la clavícula, un trauma craneoencefálico y afectaciones en la movilidad de la mandíbula. La víctima permanece hospitalizada y a la espera de una cirugía.

La familia pidió apoyo a las autoridades para identificar y ubicar al conductor, con el fin de interponer la denuncia correspondiente por lesiones personales e intento de homicidio. Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ni entidad competente se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.

La ley de choques simples y por qué busca evitar este tipo de hechos

En Bogotá y en el país, los choques simples —aquellos en los que solo se presentan daños materiales y no hay personas lesionadas— deben resolverse sin la intervención de la Policía ni el bloqueo de las vías. La normativa establece que los conductores deben retirar los vehículos, documentar el incidente y acudir a las aseguradoras para la conciliación de los daños. Esta medida busca descongestionar el tránsito y reducir conflictos, precisamente para evitar que discusiones menores escalen a hechos de violencia, como el ocurrido en Chía.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

