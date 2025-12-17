Tras su paso por el Parque Jaime Duque, el oso Tamá vuelve a su hábitat con collar satelital

El oso Tama fue recuperado y rehabilitado en el parque Jaime Duque desde 2014. Foto: CAR

Tras un proceso minucioso y que requirió varias etapas, la autoridad ambiental del departamento de Cundinamarca está a punto de cerrar un capítulo clave en la conservación del oso andino. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció en las últimas horas la instalación con éxito del collar satelital de seguimiento al oso Tamá, el paso final antes de su liberación en el Parque Nacional Natural Tamá, su lugar de origen, en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la información compartida por la CAR, el dispositivo fue instalado por la Fundación Parque Jaime Duque, y permitirá monitorear los desplazamientos del animal, evaluar su adaptación al ecosistema y generar información científica relevante para la conservación de esta especie amenazada.

Tamá fue rescatado en 2014 por la Unidad de Parques Nacionales, entregado posteriormente a CORPONOR y rehabilitado durante seis años por la Fundación Parque Jaime Duque. Su nombre rinde homenaje al parque natural donde nació y al que ahora está listo para regresar.

La CAR ha sido un actor central en este proceso, acompañando las etapas técnicas, administrativas y financieras necesarias para garantizar que el oso vuelva a su hábitat en condiciones óptimas. Este trabajo se consolidó mediante el convenio de asociación 3088 de 2024, orientado a la gobernanza, conservación y protección de la biodiversidad, con énfasis en especies amenazadas como el oso andino y el cóndor de los Andes.

El convenio tiene un valor de COP $428.571 millones, de los cuales la CAR aporta COP $300.000.000 millones, recursos destinados a educación ambiental y monitoreo, incluyendo la adquisición del collar satelital y los instrumentos necesarios para su seguimiento.

Desde su ingreso al Bioparque Wakatá, Tamá ha pasado por un proceso de rehabilitación integral, con atención especializada de veterinarios y biólogos, enriquecimiento ambiental para fortalecer comportamientos propios de la especie y evaluaciones permanentes de salud, comportamiento y capacidad adaptativa.

Con la instalación del collar, el país se prepara para observar, casi en tiempo real, el regreso de Tamá a la vida silvestre, en un proceso que también servirá como referencia para futuras estrategias de conservación del oso andino en Colombia.

