Conductor de aplicación denuncia que lo robaron y secuestraron en Bogotá

Imagen de referencia. Los hechos ocurrieron en la noche del martes 8 de agosto. Foto: Pexels

Un conductor, que ofrece servicio de transporte por medio de una aplicación móvil, resultó víctima de un grupo delicuencial, que lo atacó y le robó el vehículo y sus objetos personales. Los hechos ocurrieron en el barrio Molinos, sobre las 9 de la noche del martes 8 de agosto. Sin embargo, la denuncia se conoció en los últimos días.

De acuerdo con la víctima, dos de los delincuentes solicitaron un servicio por medio de la plataforma digital. Los supuestos usuarios abordaron el carro al frente del Centro Comercial Hayuelos e indicaron que su punto de destino era el barrio Molinos, en la localidad de Usme. Al llegar allí, el conductor es atacado por otro sujeto que intenta abrir el vehículo.

“Al momento de finalizar el servicio acá en el barrio Molinos, me abordó otro sujeto, me abre la puerta de atrás, me pasan para atrás, me amarran las manos y me dirigen hacia un sector muy boscoso. En este sector es donde me amedrentan con arma de fuego”, contó el conductor a Noticias Caracol.

Cuenta este hombre, quien pide no revelar su identidad, que luego de que le amarraran las manos con los mismos cordones de sus zapatos, los ladrones le quitaron sus pertenencias y le pidieron que la clave de su teléfono celular y cuentas bancarias.

“Me empiezan a pedir claves de teléfonos, claves de Nequi, de Daviplata; me amenazan para que les dijera dónde estaba el GPS del carro, dónde estaba la clave de la llave, mis datos y a amenazarme, para finalmente llevarse el vehículo”, señala.

El conductor y su esposa dicen que llevaban tan solo dos meses y medio con el vehículo y que “lo estamos pagando y pues estamos en este momento en vilo”, contó el hombre, quien también indicó que ya realizó la denuncia ante las autoridades; sin embargo, asegura que la respuesta no ha sido efectiva, ni rápida, ya que “tristemente, al momento de tomarnos esa denuncia parece que algo quedó mal en la digitación y tenemos el problema de que aún no nos asignaron fiscal”.

La familia compartió a los medios los videos entregados a las autoridades, en los que se ve cuando el conductor es abordado por el grupo delicuencial y en donde se puede observar el caño en el que lo dejaron abandonado, luego de robarlo.

Según cifras oficiales, en los primeros seis meses de este año, 5.299 carros fueron robados en Colombia y 1.908 de ellos corresponden solo en Bogotá.

Robos en Bogotá

De igual manera, las cifras de robos a personas han aumentado en comparación a 2022. Entre enero y julio de este año ya se han reportado 85.770 robos a personas en Bogotá, mientras que el año pasado la cifra, durante este mismo periodo, fue de 77.878 casos. De los hurtos que se han presentado durante 2023, 5.026 de ellos han ocurrido en la localidad de Usaquén.

