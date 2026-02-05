Conductor de camioneta que causó accidente en la av. Mutis no iba en estado de embriaguez

De acuerdo con información oficial, la prueba de alcoholemia practicada al joven de 20 años arrojó resultado negativo. El caso fue puesto en manos de la Fiscalía, que adelanta el proceso de judicialización para establecer responsabilidades. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades confirmaron que el conductor involucrado en el accidente ocurrido el pasado 4 de febrero en la avenida Mutis con carrera 17, en la localidad de Teusaquillo, no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.

De acuerdo con información oficial, la prueba de alcoholemia practicada al joven de 20 años arrojó resultado negativo. El caso fue puesto en manos de la Fiscalía, que adelanta el proceso de judicialización para establecer responsabilidades.

#BOGOTÁ. Declaración oficial por parte de la Policía sobre el siniestro vial con fatalidad que se presentó la tarde este miércoles 04FEB, en la cl 63 con cr 17, que lamentablemente dejó una peatón muerta y un motociclista bastante lesionado y dos niños con heridas leves. Videos… https://t.co/pwhJ0KDJe1 pic.twitter.com/fQyPng8aoN — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 5, 2026

Lea más: Más buses y más rutas: así operará TransMilenio en el Día sin Carro

El accidente dejó como saldo una mujer de 58 años fallecida y tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad, quienes se encuentran fuera de peligro. El motociclista involucrado permanece con pronóstico reservado y en estado crítico, bajo atención médica especializada.

Según el reporte preliminar, el conductor cruzó un semáforo en rojo, impactó primero a una motocicleta, luego a un poste y finalmente arrolló a los peatones que transitaban por el sector.

Tras conocerse el hecho, el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró el llamado a la responsabilidad vial y al respeto por las normas de tránsito, al advertir que el exceso de velocidad y la imprudencia siguen siendo factores determinantes en este tipo de tragedias.

Mientras avanza la investigación, las autoridades insistieron en que, aunque no hubo consumo de alcohol, el caso sigue siendo materia de análisis judicial para determinar las sanciones correspondientes.

Lea más: Emergencia en vuelo de Latam: avión Bogotá–Cali regresó a El Dorado por humo en una turbina

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.