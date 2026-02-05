Logo El Espectador
Conductor de camioneta que causó accidente en la av. Mutis no iba en estado de embriaguez

La prueba de alcoholemia al conductor del accidente en la av. Mutis resultó negativa, informaron las autoridades.

Redacción Bogotá
05 de febrero de 2026 - 04:44 p. m.
Foto: Archivo particular
Las autoridades confirmaron que el conductor involucrado en el accidente ocurrido el pasado 4 de febrero en la avenida Mutis con carrera 17, en la localidad de Teusaquillo, no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.

De acuerdo con información oficial, la prueba de alcoholemia practicada al joven de 20 años arrojó resultado negativo. El caso fue puesto en manos de la Fiscalía, que adelanta el proceso de judicialización para establecer responsabilidades.

El accidente dejó como saldo una mujer de 58 años fallecida y tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad, quienes se encuentran fuera de peligro. El motociclista involucrado permanece con pronóstico reservado y en estado crítico, bajo atención médica especializada.

Según el reporte preliminar, el conductor cruzó un semáforo en rojo, impactó primero a una motocicleta, luego a un poste y finalmente arrolló a los peatones que transitaban por el sector.

Tras conocerse el hecho, el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró el llamado a la responsabilidad vial y al respeto por las normas de tránsito, al advertir que el exceso de velocidad y la imprudencia siguen siendo factores determinantes en este tipo de tragedias.

Mientras avanza la investigación, las autoridades insistieron en que, aunque no hubo consumo de alcohol, el caso sigue siendo materia de análisis judicial para determinar las sanciones correspondientes.

Martha Restrepo Forero(58948)Hace 24 minutos
Que conductor tan irresponsable.

 

