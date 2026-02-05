Emergencia en vuelo de Latam: avión Bogotá–Cali regresó a El Dorado por humo en una turbina

Momento en el que falla la turbina del avión durante el vuelo que cubría la ruta Bogotá - Cali. Foto: Redes sociales

En la noche del miércoles 4 de febrero, el vuelo 4051 de Latam que cubría la ruta Bogotá–Cali presentó una falla técnica en una de sus turbinas, lo que provocó la emisión de humo y un fuerte olor a quemado en la aeronave, pocos minutos después de despegar del aeropuerto El Dorado.

Según reportes de pasajeros, que compartieron el susto a través de redes sociales, durante la fase de ascenso se sintieron vibraciones y jalones en la aeronave, además del olor a quemado que generó alarma entre quienes iban a bordo.

¿Cómo reaccionó la tripulación?

Ante la contingencia, la tripulación de la aeronave activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, coordinando con el personal de tierra para gestionar el retorno. De esta manera, tras confirmar la falla, la aeronave regresó a Bogotá y aterrizó de manera controlada en El Dorado, sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Qué dijo la aerolínea?

Latam confirmó a través de un comunicado que el avión presentó inconvenientes técnicos en uno de sus sistemas, lo que llevó a la decisión de regresar a la terminal aerea de orígen De igual forma, la aerolínea reportó que, tras el aterrizaje, el equipo de mantenimiento inició una inspección técnica exhaustiva para determinar el origen exacto de la falla y evitar futuros riesgos operativos.

Además, la compañía informó que los pasajeros afectados fueron reacomodados en otro vuelo con destino a Cali, programado para salir más tarde desde El Dorado ese mismo día.

Hasta el momento, las autoridades competentes y la aerolínea continúan evaluando la situación técnica con el objetivo de garantizar la seguridad de futuras operaciones.

