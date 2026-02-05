Más buses y más rutas: así operará TransMilenio en el Día sin Carro

TransMilenio y TransMiZonal: 4:30 a. m. a 11:00 p. m. • TransMiCable: en su horario habitual Esto permitirá cubrir los desplazamientos durante toda la jornada, que irá desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este jueves 5 de febrero, durante el Día sin Carro y sin Moto, TransMilenio operará con refuerzos especiales y mayor capacidad de lo habitual para movilizar a miles de ciudadanos que dejarán sus vehículos particulares en casa.

La empresa TransMilenio S.A. informó que toda su flota estará disponible y que el sistema funcionará con más buses, más viajes y mayor frecuencia en diferentes corredores, con el fin de garantizar una movilidad fluida durante la jornada.

Horarios de operación

El Sistema Integrado de Transporte Público operará en su horario normal:

Transmilenio y Transmizonal: 4:30 a. m. a 11:00 p. m.

Transmicable: en su horario habitual

Esto permitirá cubrir los desplazamientos durante toda la jornada, que irá desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Capacidad total del sistema

Para este Día sin Carro, el sistema contará con:

10.482 buses entre troncales, TransMiZonal, alimentadores y duales

163 cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar

Con esta flota completa, se busca atender el aumento en la demanda de pasajeros.

Rutas disponibles

Durante la jornada, estarán activas:

353 rutas Transmizonal

125 rutas alimentadoras

92 rutas troncales

10 rutas duales

Estas rutas conectarán distintos puntos de la ciudad con estaciones, portales y centros de actividad.

Refuerzos y viajes adicionales

Además de la operación habitual, Transmilenio aumentará su oferta:

Troncal: 700 viajes adicionales, para un total de 19.500 recorridos

TransMiZonal: 4.265 viajes más sobre los 42.700 habituales

Estos refuerzos estarán activos tanto en horas pico como en horas valle, con monitoreo permanente desde el Centro de Control.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la empresa se invitó a los ciudadanos a planear sus recorridos con anticipación y aprovechar las herramientas digitales:

Consultar rutas en TransMiApp

Recargar la tarjeta tullave desde el celular

Personalizar la tarjeta para acceder a transbordos sin costo

Revisar información en canales oficiales

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró que habrá seguimiento en tiempo real para responder a cualquier novedad en el sistema.

El transporte público, protagonista del Día sin Carro

Con esta operación reforzada, Transmilenio será el principal eje de movilidad durante la jornada. La estrategia busca facilitar los desplazamientos, reducir el uso del vehículo particular y garantizar que la ciudad se mueva sin contratiempos.

Las autoridades reiteraron que el éxito del Día sin Carro depende, en gran parte, de una buena planeación y del uso responsable del transporte público.

