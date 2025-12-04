Logo El Espectador
Conductor de Ferrari que causó accidente en el que murió un motero, no iba borracho

Mientras siguen las investigaciones sobre cómo fue el accidente en La Calera, las autoridades confirmaron los resultados de la prueba de alcoholemia. Esta es la identidad de la víctima, de 30 años, y del conductor, de 64.

Redacción Bogotá
04 de diciembre de 2025 - 11:07 p. m.
Fuerte accidente en La Calera involucró lujoso auto. El saldo: una persona fallecida.
Fuerte accidente en La Calera involucró lujoso auto. El saldo: una persona fallecida.
Foto: Archivo Particular
Las autoridades de tránsito y judiciales continúan investigando lo que hubo detrás del accidente en La Calera que dejó a un motociclista muerto. La lupa está en el lujoso Ferrari involucrado y su conductor. La hipótesis principal es que una imprudencia ocasionó el grave hecho.

Le puede interesar: Protesta de comerciantes de San Victorino revive debate por las pipetas en espacio público

Según los reportes iniciales, todo ocurrió sobre las 10:20 a.m., en la vía a Los patios-Guasca, específicamente en el kilómetro 17+370, en jurisdicción de la vereda Márquez, del municipio de La Calera. La hipótesis del reporte oficial conocido por El Espectador, indica que la motocicleta se desplazaba por la vía Los Patios–Guasca, en sentido hacia Guasca. Cuando el motociclista intentó girar a la izquierda para ingresar a la vía secundaria de la vereda Márquez, fue impactado por el Ferrari amarillo avaluado en COP 1.500 millones.

El conductor no iba borracho

Las autoridades también confirmaron que, una vez reportado el accidente, al conductor del Ferrari se le realizó la prueba de alcoholemia. “Fue sometido a la prueba de embriaguez en el hospital Divino Salvador de La Calera, la cual arrojó resultado negativo”, descartando que la ingesta de licor hubiera influido en la colisión.

Con estos resultados, el conductor del Ferrari podría enfrentar un proceso penal, dependiendo de lo que determine la investigación. Si se confirma que transitaba en sentido contrario, tal y como sugiere la hipótesis del informe, podría no solo recibir sanciones por infracción de tránsito, quedaría expuesto a una posible imputación por homicidio culposo.

¿Quién eran la víctima y el conductor?

El motociclista fue identificado como Jeison Javier Cruz Raigoso, de 30 años, residente en La Calera. Conducía una motocicleta Bajaj de placas ESB-79E, de servicio particular. Las autoridades no entregaron más información sobre su estado posterior al choque.

Sobre el conductor del Ferrari, se supo que se trata de Adolfo Reyes Gómez, un empresario de 64 años, oriundo de Bogotá y conductor del automóvil Ferrari de placas JEX-488. Reyes Gómez se desplazaba por la misma vía en sentido Los Patios–Guasca cuando ocurrió el impacto contra la moto que intentaba ingresar a la vía secundaria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
nancy pantoja(iz8la)Hace 55 minutos
Si pudiéramos dimensionar lo que es sufrir con un ser querido por las imprudencias. Qué dolor para la familia del fallecido y también para la del infractor. Una navidad muy triste.
