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Conductor de Transmilenio fue víctima de ataque sicarial en Bogotá

El hecho ocurrió la noche del 3 de noviembre, cuando el conductor terminaba su jornada cerca de Centro Memoria. El agresor huyó en moto.

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Redacción Bogotá
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El hecho ocurrió la noche del 3 de noviembre, cerca de la estación Centro Memoria. La víctima permanece bajo atención médica.
El conductor de un bus articulado de TransMilenio fue atacado a tiros mientras finalizaba su jornada laboral. El agresor huyó en motocicleta y la Policía investiga lo ocurrido.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Un conductor de Transmilenio resultó herido por arma de fuego durante la noche del martes 3 de noviembre, mientras realizaba el último servicio de su jornada en Bogotá. El hecho ocurrió en el deprimido de la calle 26 con carrera 29, cerca de la estación Centro Memoria, donde un hombre disparó en repetidas ocasiones contra el bus articulado y posteriormente huyó en una motocicleta.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto agresor descendió de una motocicleta y abrió fuego contra el trabajador. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. La institución informó que sus uniformados llegaron al lugar luego de recibir la alerta a través de la central de comunicaciones.

“Según información preliminar, un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado de Transmilenio”, señaló la Policía.

Autoridades buscan al responsable

Unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable. Los investigadores realizan labores de vecindario, recolectan material probatorio y revisan los testimonios obtenidos en el lugar para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Por ahora, se desconocen los motivos de la agresión y no se han entregado detalles sobre la gravedad de las lesiones del conductor.

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La Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar al responsable. Cualquier dato relacionado con el caso puede ser comunicado a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.

Este caso se conoce en medio de una serie de hechos de violencia contra trabajadores del sistema de transporte público. Según cifras divulgadas en el Concejo de Bogotá, para julio de 2026 se habían registrado más de 230 agresiones contra guardas de seguridad de TransMilenio. Para septiembre, los balances del sistema daban cuenta de más de 300 trabajadores agredidos.

Entre los hechos reportados figuran golpes, patadas, amenazas y agresiones con armas blancas, principalmente durante procedimientos para impedir el ingreso de personas que intentan evadir el pago del pasaje. En julio, por ejemplo, se conoció el caso de un hombre que amenazó con un arma cortopunzante a un vigilante. A principios de octubre también se reportó un incidente en el que una mujer fue señalada de agredir a patadas al personal de seguridad durante una discusión dentro del sistema.

Aunque estas cifras corresponden específicamente a guardas de seguridad y no a conductores, evidencian otros episodios de violencia contra el personal de Transmilenio. Entretanto, las autoridades continúan con la investigación del hecho ocurrido en inmediaciones de Centro Memoria, mientras se espera información sobre la evolución médica del conductor y los avances para identificar al responsable.

Lea más: Malecón del río Bogotá busca recursos para estudios en el presupuesto de 2027

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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Comentarios
  • Bukaros(25772)Hace 7 horas
    La seguridad del tigre jajajjajajja
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