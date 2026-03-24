Triple feminicidio en Bosa: presunto autor fue capturado

EFE/ Meri Parrado ARCHIVO Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

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Un nuevo estremecedor caso de feminicidio enluta a la ciudad. Un hombre fue capturado en flagrancia luego de presuntamente ser el autor de un triple feminicidio.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, en una vivienda del barrio Atalayas, localidad de Bosa, fueron encontrados los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17 años.

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El señalado victimario, pareja y padrastro de las víctimas, luego de presuntamente cometer los asesinatos, intentó suicidarse por medio de envenenamiento, pero alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

En el lugar, la Sijin adelanta los actos urgentes para recopilar las pruebas necesarias que aporten al proceso penal que ya adelanta la Fiscalía.

Una localidad en riesgo para las mujeres

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Mujer, en enero de 2026 se triplicaron las valoraciones por riesgo de feminicidio respecto a enero de 2025.

3 de cada 10 valoraciones están en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa. “Esto se debe a las diferencias en la capacidad instalada en el Instituto de Medicina Legal que tuvo más profesionales a disposición para realizar las valoraciones”, justificó la entidad distrital.

Datos de la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer hablan de 20 feminicidios en Bogotá durante 2025, dos menos que en 2024 (9 % menos). Sin embargo, las valoraciones por riesgo de feminicidio también crecieron 8 %, al pasar de 2.868 a 3.110 casos. Este contraste revela que la violencia no desaparece, sino que se manifiesta antes del crimen.

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Investigaciones recientes muestran que el feminicidio rara vez ocurre de forma repentina: en casi la mitad de los casos las víctimas sufrieron violencias previas y cuatro de cada 10 habían buscado ayuda institucional. Las cifras sugieren que, aunque las alertas existen, el Estado no siempre logra intervenir de manera oportuna y efectiva.

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