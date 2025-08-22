Policía frustró robo en Usme y terminó herido de bala

El uniformado se encuentra en el Hospital de Meissen. Foto: Cortesía

Un policía se encuentra herido luego de recibir al menos dos impactos de bala. general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el hecho se dio en medio de un hurto en el sector de La Marichuela, Usme.

“En una valerosa acción, uno de nuestros oficiales que se encontraba en labores de vigilancia, al evitar un hurto, fue atacado con arma de fuego”, explicó.

En medio del hecho, el delincuente le disparó en al menos dos ocasiones al subcomandante de la estación Aurora.

Ante la alerta ciudadana, la Policía desplegó un plan candado por tierra y aire, logrando dar con la captura del sujeto. Por su parte, el uniformado fue trasladado hasta el Hospital de Meissen donde, según el general Cristancho, se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el delincuente fue capturado y trasladado en una patrulla de la policía donde deberá responder por los delitos que la Fiscalía le atribuya.

