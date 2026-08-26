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Conmoción en Kennedy por captura de hombre que habría abusado y asesinado a su madre

El procesado habría utilizado el celular de la víctima para enviar mensajes y una foto a sus familiares, con el fin de hacerles creer que seguía con vida.

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Redacción Bogotá
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26 de agosto de 2026 - 04:21 p. m.
Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue capturado el pasado 21 de agosto en vía pública del barrio Las Margaritas.
Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue capturado el pasado 21 de agosto en vía pública del barrio Las Margaritas.
Foto: Fiscalía
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El pasado 14 de julio en la localidad de Kennedy, las autoridades atendieron un estremecedor caso: un hombre había sido señalado, no solo de asesinar a su madre en una vivienda, pero también de abusar de ella. La Fiscalía indicó, además, que el procesado habría intentado ocultar las evidencias para hacer creer a sus familiares que ella permanecía con vida.

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El procesado fue identificado como Cristian Leonardo Pinzón Méndez, quien fue capturado el pasado 21 de agosto en vía pública del barrio Las Margaritas, en Kennedy, en cumplimiento de una orden judicial.

Violencia psicológica

De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido sometida durante un periodo de tiempo a un ciclo de violencia psicológica por parte de su hijo, quien presuntamente la intimidaba y le exigía dinero.

La Fiscalía sostiene que la noche del 14 de julio el hombre habría abusado sexualmente de su madre y posteriormente le habría causado la muerte.

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Después del crimen, según el ente investigador, el procesado habría intentado ocultar evidencias y construir una versión falsa sobre lo ocurrido. Para ello, presuntamente utilizó el celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía a sus familiares, con el propósito de hacerles creer que la mujer seguía con vida y se encontraba enferma.

Delitos imputados

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Pinzón Méndez no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El delito de feminicidio agravado tiene una pena base de 250 a 500 meses de prisión (20 años y 10 meses a 41 años y 8 meses). Al tratarse de una circunstancia de agravación, en la que se valoran otros dos delitos, la pena puede aumentar.

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