Conductor: conozca dónde consultar la ubicación de las cámaras de fotodetección en Bogotá

Como parte de las tareas de pacificación del tránsito en Bogotá se viene reforzando la estrategia de fotomultas en diferentes puntos de la ciudad. La ley indica que estas cámaras no deben estar ocultas y deben estar debidamente señalizadas.

Pero, para facilitar la consulta de los conductores, en internet existe una página dónde pueden consultar la ubicación exacta a través del un portal oficial, donde está disponible un mapa interactivo con todos los puntos activos de control en la ciudad.

¿Cómo consultar la ubicación exacta de las cámaras?

En la plataforma, los usuarios pueden ubicar los dispositivos siguiendo estos pasos:

Buscar por dirección o sector.

Consultar un mapa interactivo con todas las cámaras activas.

Ver en detalle la ubicación y características de cada dispositivo.

Identificar si en una vía específica hay cámaras operando.

Esta herramienta permite planear los recorridos y estar informado antes de circular por diferentes zonas de la ciudad.

La consulta la puede realizar aquí: fotodeteccionbogota.com,

¿Cómo funcionan las cámaras de fotodetección?

Las cámaras de fotodetección en Bogotá operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, y hacen parte de las principales herramientas para vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Estos dispositivos capturan evidencias en foto y video cuando se registra una posible infracción, como exceso de velocidad, cruce en rojo o invasión de carriles exclusivos.

Según información del Portal Bogotá y de la Secretaría Distrital de Movilidad, las imágenes no generan comparendos de forma automática, sino que pasan por un proceso de revisión antes de imponer una sanción.

Paso a paso del proceso de imposición de multas

El procedimiento para validar una infracción detectada por cámaras sigue varios pasos:

El dispositivo registra la presunta infracción con fotos y/o videos. La información se envía en línea a los agentes de tránsito. Se consultan los datos del vehículo en el RUNT. Los agentes revisan y validan la evidencia. Si procede, se impone el comparendo y se notifica al propietario. Se inicia el proceso contravencional. Si la evidencia no cumple los requisitos, se archiva.

Esto significa que siempre hay una revisión humana antes de imponer una multa.

¿Qué pasa si un conductor impugna un comparendo?

De acuerdo con el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, cuando una persona decide impugnar un comparendo:

Pierde el derecho a los descuentos por pronto pago.

Debe presentar pruebas para sustentar su defensa.

Si el fallo es desfavorable, deberá pagar el 100 % de la multa más los intereses.

Por esta razón, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente las evidencias antes de iniciar un proceso de impugnación.

Recomendaciones para evitar sanciones

La Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores:

Consultar con frecuencia el mapa de cámaras.

Respetar los límites de velocidad y las señales.

Mantener actualizados los datos del vehículo.

Verificar periódicamente si tienen comparendos pendientes.

Cumplir las normas no solo evita multas, sino que contribuye a mejorar la seguridad vial.

Una herramienta para el control y la seguridad

Las cámaras de fotodetección hacen parte de la estrategia del Distrito para reducir accidentes, mejorar el comportamiento en las vías y proteger a peatones, ciclistas y conductores.

Aunque estos sistemas generan debate, su funcionamiento está regulado y sujeto a validación por parte de las autoridades, con el objetivo de garantizar transparencia en la imposición de sanciones.

Los ciudadanos también pueden presentar consultas, solicitudes o reclamos a través de los canales oficiales del Distrito y del sistema Bogotá te Escucha.

