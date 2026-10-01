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Conozca el pico y placa, novedades en TM y el estado de las vías en Bogotá este 1 de octubre

Para planear mejor su ruta este primero de octubre de 2026, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este primero de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 01 de octubre de 2026 – 05:36 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este primero de octubre la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (XX-XX).

Actualización clave 01 de octubre de 2026 – 05:00 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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