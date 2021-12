Conozca los puntos de donación de sangre este fin de año en Bogotá

Bogotá es la principal ciudad de donación de sangre con un porcentaje de captación hasta del 30% del país en sus 16 bancos, sigue Antioquia, Santander y luego Valle del Cauca. Foto: Pexels-amornthep Srina

Cada fin de año en la ciudad, debido al traslado vacacional de las personas en esta época, se registra una disminución de las donaciones de sangre que se reciben en Bogotá, a pesar de que los requerimientos transfusionales de los centros médicos se mantienen constantes. Mensualmente en Bogotá se necesitan alrededor de 20 mil donantes de sangre para transfundir a más de 7.000 pacientes al mes.

Además, de acuerdo con cifras de la Red Distrital de Sangre, durante 2020 los 16 bancos de sangre recibieron 251.000 donaciones de sangre, mientras que para el año 2021, con corte al mes de octubre, ha habido cerca de 173.000.

De esta manera, el Distrito habilitó 18 puntos fijos y 30 puntos móviles para la donación de sangre para las emergencias de fin de año y que estarán disponibles durante el mes de diciembre. Estos puestos estarán habilitados en centros comerciales, parques y espacios públicos de las diferentes localidades.

Lea también: En Tocancipá acordaron eliminar el cobro de contribución para la valorización

La Secretaría de Salud hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía con donaciones que pueden salvar vidas contribuyendo a la atención de pacientes en servicios de urgencias o en Unidades de Cuidados Intensivos de hospitales y clínicas. En total se necesita un estimado de 667 donantes para cubrir la demanda de las instituciones de salud de la ciudad.

Si está interesado en donar, puede conocer los puntos habilitados para donar sangre en Bogotá a través de este enlace.

#HazteDonanteHabitualDeSangre Para garantizar y mantener la suficiencia de sangre en toda la ciudad, te invitamos a donar sangre en cualquiera de los puntos fijos o móviles de Bogotá.



🚩Puntos de donación 👉🏼 https://t.co/5yFZq74J1M pic.twitter.com/psihFTyvWv — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) December 20, 2021

Los requisitos para los donantes que quieran participar en la Jornada son tener entre 18 y 65 años de edad, estar en buenas condiciones de salud, no haber sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días, pesar más de 50 kilos, estar en buenas condiciones de salud y tener hábitos saludables.

Podría interesarle: Conductor se fugó luego de caer por un barranco e impactar una casa

“Quienes se hayan vacunado contra el covid-19 deben esperar 7 días para poder donar sangre en la ciudad y quienes hayan tenido síntomas o hayan estado en contacto con una persona positiva al virus, deben esperar 14 días para hacerlo”, aseguró Eliana Hurtado, secretaria (e) de Salud.

Además, se debe tener una conducta sexual responsable, no haber consumido licor en las últimas 24 horas, no consumir sustancias psicoactivas y no haberse realizado en el último año tatuajes o piercings. Por su parte, las mujeres que deseen donar no pueden estar en estado de gestación o en periodo de lactancia y no haber donado en los últimos tres meses. Para los hombres, se requiere no haber donado en los últimos cuatro meses.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.