Conozca los puntos de vacunación contra el COVID-19 este jueves en Bogotá

Para este miércoles 24 de noviembre la Secretaría de Salud de Bogotá habilitó tres nuevos puntos de inmunización contra el COVID-19 que estarán ubicados en puntos en los que se presenta alta afluencia de ciudadanos.

Según informó esa entidad, se ubican en el Terminal del Sur (Calle 57Q No. 75F-82), Centro Comercial Hayuelos (Calle 20 No. 82-52) y Centro Comercial Nuestro Bogotá (Avenida Carrera 86 No. 55A-75).

Así mismo, hay tres nuevos puntos para facilitar el acceso a la “dosis de esperanza” a los habitantes de Ciudad Bolívar, Bosa y Usme que estarán habilitados en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.: Centro comercial Ensueño (Calle 59C Sur No. 51-21) y Museo Ciudad Autoconstruida (Calle 71 Sur No. 27F-17).

Por su parte, los migrantes irregulares podrán ser inmunizados en la Terminal del Salitre Módulo 2, Super CADE (Diagonal 23 No. 69A-55), en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. De igual manera, en la ciudad también se está aplicando dosis de refuerzo para personal de salud y mayores de 50 años.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de la exigencia del esquema completo de vacunación desde el 1 de diciembre, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dijo que el país tiene todas las condiciones para acelerar la vacunación, por lo cual invitó “a los señores alcaldes, secretarios de salud, directores de ESE, si cerraron puntos de vacunación, a reabrirlos para vacunar a la población de la manera más acelerada”.

Para acceder a la vacuna en los diferentes puntos habilitados, no importa si está o no afiliado a una EPS y tampoco necesita de una cita previa.