Conozca qué rutas zonales cambian su recorrido y su nombre

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que desde este lunes 24 de octubre, el recorrido y nombre de algunas rutas zonales del SITP tuvieron modificaciones, por lo cual, la entidad invitó a los usuarios a conocer los cambios operativos y planear sus viajes anticipadamente.

Los cambios que comenzaron a ejecutarse son:

A001 Bosque Calderón – El Paraíso: modifica su recorrido al dejar de pasar por la carrera 3 este y en su lugar hacerlo por Villa del Cerro y la carrera 4 este. Su horario de operación es de lunes a viernes, de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados, de 4:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos y festivos, de 5:00 a.m. 9:00 p.m.

661 Terminal del Norte – Península: esta ruta deja de pasar por la calle 53 sur para hacerlo por la calle 54 sur, en el sector de Tunjuelito. Su horario de operación es de lunes a sábados, de 3:30 a.m. a 11:30 p.m. y los domingos y festivos, de 4:00 a.m. a 8:00 p.m.

C123 Centro Andino – La Magdalena: este recorrido cambia en tanto no transitará por la avenida calle Cali y la calle 8, sino por la calle 10. Su horario de operación es de lunes a sábados, de 4:00 a.m. a 10:00 p.m, y los domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Este mismo tramo del recorrido lo transitará la ruta 688 Germania – La Magdalena, cuyo horario es de lunes a sábados, de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Por otro lado, la ruta D206 – A206 pasa a llamarse D206 Bachué – K206 Gobernación y su horario de operación es de lunes a sábados, de 4:00 a.m. a 11:00 p.m, y los domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Por otro lado, la empresa Transmilenio le reitera a sus usuarios que “pueden personalizar la tarjeta tullave para que reciban beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable”.

