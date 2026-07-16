Consejo de Estado admitió demanda contra MinSalud por garantías a la salud menstrual

En Colombia, el 11,4% de las niñas, adolescentes y mujeres entre 10 y 55 años que menstruaron reportaron haber tenido dificultades económicas para adquirir productos necesarios para gestionar su sangrado. Foto: Cortesía

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El pasado 24 de abril, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 695 de 2026 mediante la cual actualizó el listado de servicios y tecnologías que no serán financiados con recursos públicos del sistema de salud, “en concordancia con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal, equidad y uso racional de los recursos del sistema de salud”, justificaron.

En la lista fueron excluidas, entre otras, las toallas higiénicas, motivo por el cual el concejal de Bogotá, Julián Sastoque (Alianza Verde), presentó una demanda ante el Consejo de Estado con el fin de reversar esta decisión.

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Para el cabildante, excluir la entrega gratuita de toallas higiénicas vulnera el derecho fundamental a la salud y el principio de integralidad, “al desconocer que son un insumo indispensable para mujeres con diagnósticos médicos como endometriosis, desórdenes de tiroides o hemorragias, entre otras condiciones”, justificó.

De esta manera, el pasado 3 de julio, el alto tribunal admitió la demanda de Sastoque, notificando al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y ordenando a la cartera un plazo de 30 días para contestar, proponer excepciones o solicitar pruebas.

Esta no es la primera iniciativa de salud menstrual que impulsa el concejal. Precisamente, desde el cabildo, Julián Sastoque logró la aprobación de un acuerdo distrital para garantizar la entrega de insumos de cuidado menstrual en colegios públicos de la ciudad.

La salud menstrual sigue siendo desigual

En Colombia, aunque se eliminó el impuesto a los productos de higiene menstrual en 2018, el 11,4% de las niñas, adolescentes y mujeres entre 10 y 55 años que menstruaron reportaron haber tenido dificultades económicas para adquirir productos necesarios para gestionar su sangrado, de acuerdo con la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2023.

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Incluso, una encuesta aplicada a niñas y adolescentes de zonas urbanas y rurales de Bogotá, Uribia y Riohacha (2022) reveló que, de 106 encuestadas, el 59,44% de las niñas y adolescentes utiliza la toalla higiénica desechable para la gestión de la menstruación y el 40,56% restante utiliza otros productos o incluso ninguno.

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