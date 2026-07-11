Consejo de Estado deja en firme la nulidad del nombramiento de la alcaldesa local de Usme

El Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la nulidad del nombramiento de Leidi Marcela Pinilla Pinilla como alcaldesa local de Usme. Foto: Alcaldia local de Usme

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El Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la nulidad del nombramiento de Leidi Marcela Pinilla Pinilla como alcaldesa local de Usme, al concluir que no acreditó uno de los requisitos exigidos por la ley para ejercer ese cargo.

Con la decisión, la Sección Quinta del alto tribunal dejó en firme la sentencia proferida el pasado 23 de abril por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había anulado el Decreto 452 de 2025, mediante el cual el alcalde mayor de Bogotá designó a Pinilla como mandataria de esa localidad.

La demanda fue presentada por la concejal Diana Diago, quien argumentó que la funcionaria no demostró haber residido o desarrollado una actividad profesional o laboral en la localidad de Usme durante los dos años anteriores a su designación, requisito previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Al resolver los recursos de apelación presentados por la defensa de Pinilla y por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Consejo de Estado concluyó que las pruebas allegadas no fueron suficientes para acreditar el arraigo exigido por la norma.

En la sentencia, el tribunal señaló que la certificación aportada por la entonces alcaldesa local no demostraba el cumplimiento del requisito legal y recordó que el juez no está llamado a suplir la falta de pruebas que correspondía aportar a la parte demandada durante el proceso.

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Por esa razón, confirmó la nulidad del nombramiento y dejó en firme la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tras conocerse el fallo, la concejal Diana Diago reaccionó a través de su cuenta de X, donde aseguró que la decisión ratifica los cuestionamientos que había formulado desde el nombramiento de la funcionaria.

“¡El tiempo me dio la razón!”, escribió la cabildante, quien además sostuvo que la designación se hizo sin el cumplimiento de los requisitos legales y le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán acatar el fallo y retirar a Leidi Marcela Pinilla del cargo.

Con la decisión del Consejo de Estado, la Alcaldía Mayor de Bogotá deberá adelantar el procedimiento correspondiente para dar cumplimiento al fallo y definir quién asumirá la administración de la Alcaldía Local de Usme.

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