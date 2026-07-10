Tras años de retrasos, los coliseos menores de El Salitre entrarían en obra este año

Los coliseos menores hacen parte del plan de modernización de la Unidad Deportiva El Salitre, en Bogotá. Foto: IDRD

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Después de varios años de retrasos, incumplimientos contractuales y procesos de reconstrucción, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que proyecta iniciar antes de finalizar 2026 la construcción de los coliseos menores de la Unidad Deportiva El Salitre, una de las obras más esperadas para recuperar uno de los principales escenarios deportivos de Bogotá.

La Unidad Deportiva El Salitre permaneció durante años en el centro de la controversia por el fracaso del proyecto de reforzamiento estructural contratado en 2017. La obra, que inicialmente fue adjudicada por cerca de COP 13.000 millones y recibió un anticipo de COP 4.500 millones, nunca fue terminada, derivó en investigaciones de los organismos de control y, finalmente, obligó a replantear por completo la intervención. El retraso dejó sin un escenario adecuado a miles de deportistas de la ciudad y llevó a que el complejo tuviera que ser demolido para su reconstrucción.

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Ahora, el IDRD asegura que avanza en la consolidación de los estudios y diseños definitivos del nuevo proyecto mediante mesas técnicas en las que participan el equipo de supervisión del Instituto, la interventoría y el consultor encargado del contrato.

En estos espacios se revisan aspectos de arquitectura, estructuras, geotecnia y paisajismo, además de los ajustes técnicos necesarios para definir las características finales de la obra.

De acuerdo con el cronograma, la entidad espera contar durante agosto con un presupuesto preliminar, que incorporará las modificaciones derivadas de las mesas técnicas y permitirá avanzar hacia la fase constructiva.

“Nuestro objetivo es avanzar hacia la etapa de construcción antes de finalizar este año, pero hacerlo con el rigor que exige una obra de esta magnitud. Cada decisión debe responder a criterios de calidad, seguridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó el director del IDRD, Daniel García Cañón.

Los nuevos coliseos hacen parte del plan de modernización de la Unidad Deportiva El Salitre, complejo que presta servicio a ligas deportivas, atletas, paratletas y deportistas de alto rendimiento.

Si se cumplen los hitos técnicos previstos, el Instituto proyecta iniciar la construcción durante el segundo semestre de 2026, con el propósito de recuperar un escenario que durante años permaneció paralizado y cuya demora impactó la preparación de miles de deportistas bogotanos.

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