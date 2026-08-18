Continúa búsqueda de mujer desaparecida tras accidente en el embalse de Tominé

Buzos especializados y equipos de sonar participan en la búsqueda de la Sandy Astris Senere Ruiz, de 59 años, desaparecida tras un accidente en el embalse de Tominé ocurrido el lunes 17 e agosto. Foto: Bomberos Cund

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Una mujer de 59 años permanece desaparecida luego del accidente entre dos lanchas ocurrido durante la tarde del lunes 17 de agosto en el embalse de Tominé, en jurisdicción de del municipio de Guatavita.

La mujer, identificada como Sandy Astrid Senere Ruiz, se encontraba entre los cuatro ocupantes de una de las embarcaciones involucradas. La lancha terminó hundida y tres de sus ocupantes fueron rescatados con vida por los organismos de emergencia.

De acuerdo con las autoridades, las tres personas rescatadas llevaban chalecos salvavidas y presentaron signos de hipotermia. Tras el rescate los equipos de atención de emergencia lograron estabilizarlos.

El accidente involucra dos embarcaciones del Club La Marina. Los primeros reportes de los organismos de socorro advierten que las lanchas habrían chocado y posteriormente una de ellas se hundió. Si bien las circunstancias exactas del accidente todavía no han sido establecidas, una hipótesis preliminar advierte que unas sogas de las embarcaciones se habrían entrelazado, lo que habría contribuido al choque y posterior hundimiento.

24 horas desde el accidente

La emergencia se reportó a las 11:39 a.m. del lunes. De acuerdo con la delegación departamental de bomberos de Cundinamarca, 12 minutos después los organismos de emergencia iniciaron las labores de búsqueda de la mujer desde la tarde del lunes. Sin embargo, las condiciones del embalse y el descenso de la temperatura dificultaron las labores de los equipos de rescate. Ante el panorama, el operativo fue suspendido durante la noche y se retomó desde las primeras horas de este martes 18 de agosto.

En la búsqueda participan buzos especializados, Bomberos de Cundinamarca, organismos operativos y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento.

La principal novedad de esta jornada es la incorporación de equipos de sonar, que permiten ampliar el rastreo bajo el agua y ayudar a establecer la ubicación de la embarcación hundida. Los equipos buscan primero localizar la lancha para delimitar el área en la que deben concentrarse las labores de los buzos y avanzar en la búsqueda de la mujer desaparecida.

Seguimiento desde un Puesto de Mando Unificado

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) mantiene el seguimiento de la emergencia desde un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Desde allí se coordina el trabajo con la Alcaldía de Guatavita, Bomberos de Cundinamarca y los demás organismos que participan en el operativo.

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