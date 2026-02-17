Inscripciones abiertas: escuelas deportivas gratuitas llegan a más de 200 parques de Kennedy

La oferta incluye 14 disciplinas como ajedrez, tenis de mesa, patinaje, lucha olímpica y deportes tradicionales. Foto: Archivo particular

La Alcaldía Local de Kennedy anunció la apertura reciente de más de 2.000 cupos gratuitos en escuelas de formación deportiva dirigidas a niñas, niños y jóvenes de la localidad.

La estrategia busca fortalecer el aprovechamiento del tiempo libre y promover entornos protectores a través del deporte, con presencia en las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y actividades distribuidas en más de 200 parques y escenarios deportivos de la localidad.

¿Qué deportes se pueden practicar?

La oferta incluye 14 disciplinas, entre ellas ajedrez, tenis de mesa, patinaje, lucha olímpica, fútbol de salón, fútbol, baloncesto y voleibol, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación integral cerca de los hogares de las familias beneficiarias.

¿Cómo inscribirse?

Las jornadas de inscripción se realizarán en horario diurno y estarán habilitadas en puntos estratégicos como la Alcaldía Local de Kennedy, el Parque Timiza, Cayetano Cañizares, Gilma Jiménez, Mundo Aventura, el Polideportivo Castilla, Bellavista Dindalito, la Junta de Acción Comunal Carvajal Osorio y la Biblioteca El Tintal.

El alcalde (e) local, Javier Prieto Tristancho, destacó que estas escuelas son una herramienta para fortalecer valores, disciplina y convivencia, además de impulsar el desarrollo de talentos deportivos en la comunidad.

