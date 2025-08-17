Continúa la búsqueda de responsable de atraco armado en restaurante de Chapinero

Este sujeto, responsable del atraco ocurrido en el restaurante Mistral, en Chapinero, el sábado 16 de agosto, permanece prófugo tras la captura de su cómplice. Foto: archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Horas después del robo a mano armada ocurrido en la tarde del sábado 16 de agosto en el restaurante Mistral, en la localidad de Chapinero, la Policía reportó la captura de uno de los dos responsables.

El sujeto fue capturado en una vía pública de la localidad de Usaquén mientras conducía la motocicleta en la que huyó junto al otro implicado, quien logró evadir a las autoridades.

Los hechos

De acuerdo con las autoridades, cerca de la 1:00 p.m. del sábado, un hombre armado ingresó al restaurante, ubicado en la calle 57 con carrera 4, y tras amenazar a los comensales, se llevó un computador y varios teléfonos móviles.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron los angustiantes segundos que pasaron las víctimas. En menos de 20 segundos el sujeto toma los elementos y abandona el lugar mientras le apunta a los presentes. Acto seguido se sube a la moto en la que lo esperaba el cómplice.

Tras el reporte, las autoridades desplegaron un plan candado que permitió la captura del presunto cómplice mientras intentaba huir por la calle 119 con carrera 18. La Policía confirmó, además, que la moto era robada.

“Minutos después de que se conoció el hecho, se implementó un plan candado y logramos ubicar a una persona con esta motocicleta en el sector de la calle 119 con carrera 18. Fue capturada y, posteriormente, se verificó que la moto en la que se movilizaba había sido hurtada días antes”, dijo el coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Policía de Usaquén.

Para dar con el paradero del otro implicado, quien ya está plenamente identificado, las autoridades continúan revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad a lo largo de la ruta de escape.

Comerciantes y vecinos de la localidad de Chapinero denuncian que no se trata de un caso aislado y que, durante los últimos meses, situaciones similares se han recrudecido, particularmente en zonas con alta oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento nocturno, razón por la cual piden acciones más contundentes por parte de las autoridades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.