Contra la inseguridad: Policía incauta diariamente más de 100 armas blancas en Transmilenio

Más de 25 mil armas blancas han sido incautadas este año. Las troncales décima y Av. Caracas son las zonas más críticas. Foto: Policía de Bogotá

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1.264 personas capturadas y la incautación de 25.734 armas blancas en lo corrido de este año es el balance que entregó este miércoles la Policía Metropolitana de Bogotá, durante un nuevo operativo de plan desarme en Transmilenio.

De acuerdo con las autoridades, del total de armas incautadas (aproximadamente 121 diariamente), 1.559 ocurrieron en el Portal Suba. De ahí que la jornada se realizara en este punto y se enmarcara como parte de la ofensiva de las autoridades en portales y estaciones del sistema de transporte, contra hechos de inseguridad por intolerancia, riñas o hurtos.

Durante las actividades de prevención y control, la Policía también impuso 158.113 comparendos, en el marco de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

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“Quienes sean multados por porte de armas cortopunzantes no podrán ingresar al estadio ni eventos masivos”, recordó la Policía.

15 personas capturadas por agredir a guardas de seguridad

Según la Policía de Bogotá, de las 1.264 personas capturadas, 15 fueron en flagrancia por hechos en los que guardas de seguridad fueron víctimas de agresiones físicas.

Los casos podrían leerse como hechos aislados, pero las cifras muestran un fenómeno más amplio. Según datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, en promedio cada 12 horas una persona vinculada a la operación de Transmilenio es víctima de una agresión. A su vez, la empresa reportó que solo en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 160 agresiones físicas y verbales contra vigilantes.

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Actualmente, Transmilenio cuenta con 886 servicios de vigilancia distribuidos en estaciones y portales. De ellos, 546 están destinados específicamente a labores de control de evasión y 340 a la protección de infraestructura.

Sin embargo, expertos y voces del Concejo advierten que existe una tensión entre las responsabilidades que asumen estos trabajadores y las facultades que legalmente tienen para actuar.

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