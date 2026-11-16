El convenio que desde 1997 rige la operación del alumbrado público en Bogotá termina este 30 de noviembre. Si bien, la UAESP mencionó en julio que adelantaría negociaciones hasta el 13 de noviembre, para luego contratar bajo un nuevo esquema de operación, a la fecha, no hay claridad sobre la transición y menos sobre un asunto clave: la infraestructura actual no es de la ciudad. Una auditoría de la UAESP mostró en mayo de 2025, que Enel era dueña de 355.034 de las 362.988 luminarias en la ciudad, pero no definía la propiedad de los postes,…

El convenio que desde 1997 rige la operación del alumbrado público en Bogotá termina este 30 de noviembre. Si bien, la UAESP mencionó en julio que adelantaría negociaciones hasta el 13 de noviembre, para luego contratar bajo un nuevo esquema de operación, a la fecha, no hay claridad sobre la transición y menos sobre un asunto clave: la infraestructura actual no es de la ciudad. Una auditoría de la UAESP mostró en mayo de 2025, que Enel era dueña de 355.034 de las 362.988 luminarias en la ciudad, pero no definía la propiedad de los postes, cables y equipos del sistema.

Lo paradójico es que esta fecha no era sorpresa para el Distrito.

A punto de finalizar

El contrato con Enel se había vencido en 2023 y se extendió tres años, no solo para garantizar el servicio, sino para tener tiempo para preparar la transición. Sin embargo, a dos semanas, la falta de claridad sigue siendo evidente. Al menos, es lo que se puede intuir al conocer que en los últimos seis meses el plan ha cambiado. Mientras entre julio y agosto la administración habló de un contrato general de operación y otro de supervisión, otra es la versión del concejal Juan David Quintero: cuenta que en una reunión del 27 de octubre, la UAESP ya hablaba de tres: instalación, energía y mantenimiento.

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Quintero advierte que el principal riesgo es que la urgencia de garantizar el servicio se convierta en excusa para resolver mal, por ejemplo, la cuestión de la propiedad, un asunto espinoso que se debe aclarar en el nuevo convenio, en especial, porque considera que la ciudad no se puede seguir dependiendo de Enel. Ante las dudas, El Espectador le preguntó al Distrito sobre el proceso, el servicio en diciembre y la infraestructura de Enel, pero al cierre de la edición no respondió.

¿Quién es el dueño de las luces?

Luis Ferney Moreno, experto en regulación de servicios públicos, de la U. Externado, explicó que el vencimiento del contrato no libera al Distrito de su responsabilidad de garantizar el servicio, aunque haya diferentes formas de operar y, por lo tanto, “si los equipos siguen siendo de Enel, el Distrito debe acordar cómo usarlos, mantenerlos y qué condiciones aplican”, sentenció. El experto considera que es clave decidir quién tendrá las nuevas inversiones, aunque acotó que, dado el marco legal, la devolución de los equipos actuales no es automática. “Todo dependerá de las cláusulas del acuerdo y de su naturaleza jurídica”, señala.La transición también debe garantizar que el servicio mantenga estándares, cuyos indicadores se encuentran en condiciones favorables.

Así lo indica el Estudio Técnico de Referencia de la UAESP, el cual señala que en diciembre de 2025, la disponibilidad de las luminarias de Enel fue del 99,52 %, mientras que el 86,3 % de las órdenes se atendieron a tiempo. Aunque corresponden a un período anterior (no hay información para 2026), estas cifras muestran otra cara del cambio: el nuevo modelo deberá definir quién recibe los reportes de fallas, quién envía las cuadrillas y quién responde por los tiempos de reparación.

Por lo tanto, el desafío no es solo cambiar de operador, sino ver de qué forma se invierten los recursos para mantener y mejorar este servicio vital para la seguridad de la capital. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Concejo autorizó un rubro de COP 4,2 billones para este efecto, sin contar con la sobretasa al alumbrado público, también aprobada en el cabildo. De tal forma, es innegable que el Distrito tiene recursos para mejorar el alumbrado los próximos 10 años. Lo difícil será asegurarse de que el nuevo servicio funcione bien y proteja los intereses del Distrito: que la ciudad tenga control, que los activos se usen correctamente y que reciba lo que le corresponda por sus inversiones. De momento, a semanas de cambio y su puesta en marcha, todavía el foco de las decisiones está titilando.

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