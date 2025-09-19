Evitar riñas y homicidios: despliegan 2 mil policías para el Día de Amor y Amistad

El dispositivo integral contará con acciones enfocadas a seguridad, convivencia y prevención. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron un despliegue operativo y preventivo para este fin de semana de Amor y Amistad desde este viernes y hasta el próximo domingo 21 de septiembre.

350 funcionarios del Distrito y 2.100 policías estarán desplegados en 19 localidades (Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe) con especial presencia en zonas de rumba, centros comerciales, establecimientos de consumo de licor y espacios de alta afluencia de público.

Lea más: Epa Colombia y Transmilenio sellaron acuerdo de reparación: a esto se comprometió

Estas localidades son las que históricamente han registrado mayor número de incidentes para Amor y Amistad. Durante la misma celebración en 2024, por ejemplo, se registraron 10 homicidios, 67 lesiones por riñas y 16.074 incidentes de ruido y violencia intrafamiliar, principalmente en las primeras cuatro localidades mencionadas anteriormente.

“En Bogotá no podemos permitir que una celebración termine en tragedia. Todo nuestro dispositivo está orientado a salvar vidas y prevenir violencias. Cada riña que evitamos es una vida que protegemos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

Seis zonas priorizadas

El dispositivo de seguridad contará también con el apoyo de especialidades como Tránsito, Infancia y Adolescencia, GAULA, GOES, patrullajes aéreos con el helicóptero Halcón y drones, además de la presencia de 64 patrullas anti-riñas y Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, especializados en diálogo y mediación.

Le puede interesar: Desarticulan banda ‘Los Panaderos’: utilizaban menores para cometer delitos

Este dispositivo integral contará con las siguientes acciones enfocadas en:

• Refuerzo en zonas de rumba, con intervenciones entre las 7:00 p. m. y las 3:00 a. m., priorizando la inspección, vigilancia y control a establecimientos de venta de licor y la desactivación temprana de riñas.

• Atención y control al final de la rumba, entre las 2:00 y 5:00 a. m., para prevenir riñas y acompañar el cierre seguro de establecimientos.

• Corredores seguros en las madrugadas, entre las 2:00 y 5:00 a. m., para garantizar el regreso seguro de los ciudadanos a sus hogares.

• Patrullajes mixtos y puntos de registro y control, orientados a reducir riesgos de homicidio, lesiones personales y hurtos.

• Prevención de porte de armas cortopunzantes y control en zonas críticas identificadas por la Secretaría de Seguridad.

• Controles de convivencia y prevención en plazas de mercado, centros comerciales y zonas de alta afluencia en horas de la mañana y la tarde.

Las zonas de rumba priorizadas

• Chapinero: Zona T

• Suba: Subazar

• Usme: Marichuela

• Kennedy: Primera de mayo

• Rafael Uribe Uribe: San Jorge

• Ciudad Bolívar: San Francisco, Lucero y 3 Esquinas

Por su parte, las zonas comerciales priorizadas son:

• Santa Fe: San Victorino, Carrera Séptima

• San Cristóbal: 20 de julio

• Teusaquillo: Galerías

• Antonio Nariño: El Restrepo

• Puente Aranda: Alquería

• Tunjuelito: Venecia

• Barrios Unidos: 7 de agosto

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.