La programación incluye sectores de las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, además de varios barrios de Soacha….

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó cortes de agua entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre de 2026 en distintos sectores de Bogotá y el municipio de Soacha. Las suspensiones temporales responden a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, así como cambios e instalación de accesorios.

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Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 23 al 26 de noviembre: estos son los barrios afectados

La programación incluye sectores de las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, además de varios barrios de Soacha. Según el Acueducto, las intervenciones buscan prevenir daños de mayor magnitud en las tuberías y en los componentes del sistema de suministro.

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Estos son los sectores, horarios y trabajos previstos para cada jornada.

Lunes 23 de noviembre

San Cristóbal: Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural y Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I y Rural, Doña Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana y Yomasa. La suspensión comenzará a la 1:00 p. m. y durará cuatro horas. Se realizará un cambio de accesorio.

Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural y Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I y Rural, Doña Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana y Yomasa. La suspensión comenzará a la y durará cuatro horas. Se realizará un cambio de accesorio. Usaquén: Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, Ginebra, Bellavista, Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Furatena, Santa Ana Oriental, Buenavista, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, La Frontera, Arenera, La Estrellita, Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, La Perla Oriental, Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Mirador del Norte, Arauquita y otros sectores de la zona. El corte comenzará a las 9:00 p. m. y se extenderá por ocho horas, por mantenimiento correctivo.

Martes 24 de noviembre

Chapinero: El Nogal y Porciúncula. La suspensión empezará a las 9:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas, por mantenimiento preventivo.

El Nogal y Porciúncula. La suspensión empezará a las y tendrá una duración de 24 horas, por mantenimiento preventivo. Bosa: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas, por cierre de terceros.

Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo. El corte comenzará a las y durará 24 horas, por cierre de terceros. Bosa: El Porvenir. La suspensión empezará a las 10:00 a. m. y se extenderá por 24 horas, por mantenimiento preventivo.

El Porvenir. La suspensión empezará a las y se extenderá por 24 horas, por mantenimiento preventivo. Ciudad Bolívar: El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II. El corte comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas, por instalación de accesorios.

El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II. El corte comenzará a las y durará 24 horas, por instalación de accesorios. San Cristóbal: La Victoria, La Gloria Occidental y Villa del Cerro. La suspensión será desde las 9:00 a. m. , durante 24 horas, por mantenimiento preventivo.

La Victoria, La Gloria Occidental y Villa del Cerro. La suspensión será desde las , durante 24 horas, por mantenimiento preventivo. Santa Fe y Chapinero: Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II e Ingemar Oriental I, entre otros sectores. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de 34 horas, por mantenimiento correctivo.

Miércoles 25 de noviembre

Bosa: El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas, por mantenimiento preventivo.

El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín. La suspensión comenzará a las y durará 24 horas, por mantenimiento preventivo. Usaquén: Barrancas Norte y San Cristóbal Norte. El corte empezará a las 10:00 a. m. y se extenderá por 24 horas, por empates en las redes de acueducto.

Barrancas Norte y San Cristóbal Norte. El corte empezará a las y se extenderá por 24 horas, por empates en las redes de acueducto. Suba: San José de Bavaria y Villa del Prado. La suspensión será desde las 10:00 a. m. , durante 24 horas, por empates en las redes de acueducto.

San José de Bavaria y Villa del Prado. La suspensión será desde las , durante 24 horas, por empates en las redes de acueducto. Ciudad Bolívar: Lucero del Sur, La Alameda y Quintas del Sur. El corte comenzará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas, por mantenimiento preventivo.

Jueves 26 de noviembre

Engativá: Santa Rosita, París y Florencia. La suspensión empezará a las 9:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas, por mantenimiento preventivo.

Santa Rosita, París y Florencia. La suspensión empezará a las y tendrá una duración de 24 horas, por mantenimiento preventivo. Soacha: Altos de Portalegre, Atenea, Camilo Torres I, Centro, Ciudad Latina, Ciudad Salitre, Ciudad Satélite, Ciudadela Paseo Real, Eduardo Puyana, El Carmen, El Danubio, El Gallinero, El Mirador, El Paraíso Soacha, El Rosal, El Silo, El Sol de Portalegre, El Tabacal, Eugenio Díaz, La Fontana, La Fragua, La Primavera, La Unión, La Veredita, Las Ferias, Las Huertas, Las Vegas, Lincoln, Llanos de Soacha, Maranata, Minesota, Nueva Portalegre, Oasis de Jericó, Parque de Las Flores, Paseo Real, Portal Casalinda, entre otros. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas, por mantenimiento preventivo.

Altos de Portalegre, Atenea, Camilo Torres I, Centro, Ciudad Latina, Ciudad Salitre, Ciudad Satélite, Ciudadela Paseo Real, Eduardo Puyana, El Carmen, El Danubio, El Gallinero, El Mirador, El Paraíso Soacha, El Rosal, El Silo, El Sol de Portalegre, El Tabacal, Eugenio Díaz, La Fontana, La Fragua, La Primavera, La Unión, La Veredita, Las Ferias, Las Huertas, Las Vegas, Lincoln, Llanos de Soacha, Maranata, Minesota, Nueva Portalegre, Oasis de Jericó, Parque de Las Flores, Paseo Real, Portal Casalinda, entre otros. El corte comenzará a las y durará 24 horas, por mantenimiento preventivo. Fontibón: Montevideo y Franco. La suspensión será desde las 7:00 a. m. , durante 27 horas, por empates en las redes de acueducto.

Montevideo y Franco. La suspensión será desde las , durante 27 horas, por empates en las redes de acueducto. Puente Aranda: Centro Industrial. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y se extenderá por 27 horas, por empates en las redes de acueducto.

Centro Industrial. El corte comenzará a las y se extenderá por 27 horas, por empates en las redes de acueducto. Fontibón: Sabana Grande. La suspensión empezará a las 7:00 a. m. y durará 27 horas, por cambio de hidrante.

Sabana Grande. La suspensión empezará a las y durará 27 horas, por cambio de hidrante. Suba: Aures II, Villa María, Puerta del Sol y Lombardía. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y se extenderá por 24 horas, por instalación de una válvula.

Aures II, Villa María, Puerta del Sol y Lombardía. El corte comenzará a las y se extenderá por 24 horas, por instalación de una válvula. San Cristóbal: Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira y Nueva Gloria. La suspensión será desde las 9:00 a. m. , durante 24 horas, por mantenimiento preventivo.

Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira y Nueva Gloria. La suspensión será desde las , durante 24 horas, por mantenimiento preventivo. San Cristóbal: Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro (Sur) y Veinte de Julio (Sur). El corte comenzará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas, por instalación de accesorios.

Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro (Sur) y Veinte de Julio (Sur). El corte comenzará a las y durará 24 horas, por instalación de accesorios. Ciudad Bolívar: Puerto Rico, Cerros de Oriente y Las Lomas. La suspensión empezará a las 9:00 a. m. y se extenderá por 24 horas, por instalación de accesorios.

Recomendaciones

La EAAB recomienda a los usuarios llenar los tanques de reserva antes de que comience la suspensión y almacenar únicamente el agua necesaria. Si se guarda en recipientes, debe consumirse antes de que transcurran 24 horas.

También aconseja hacer un uso racional del agua y priorizar actividades como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, la empresa dispondrá de carrotanques, que se pueden solicitar a través de la línea 116.

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