Cortes de agua y luz en Bogotá para este miércoles 15 de septiembre

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y energía Enel Codensa programa cada día cortes de sus servicios con el fin de realizar adecuaciones o mantenimiento de las redes para garantizar un mejor servicio. Para este este miércoles 15 de septiembre, están programados una serie de interrupciones en nueve localidades de la capital.

Las empresas recomiendan no dejar llaves abiertas, e incluso de ser posible cerrar los registros del agua, así como no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. También se sugiere programar la agenda y actividades para que estos cortes no afecten los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a los puntos de mantenimiento.

Estos son los cortes de agua programados para este miércoles:

Localidad Kennedy

El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte de la Avenida Calle 8). De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75. De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79A. De la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80. De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad Teusaquillo

Santa Fe, La Favorita, Paloquemao, El Listón, La Sabana, San Victorino, La Capuchina, Voto Nacional, Hospital San José, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, Santa Isabel, El Vergel, San Antonio, La Fraguita, Hospital Santa Clara, San Antonio, Restrepo, Olaya, Centenario, Quiroga 1, Centro Policlínico Olaya. De la Avenida Calle 26 a la Calle 45 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 24. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a Mantenimiento macromedidor.

Estos son los cortes de luz programados para este miércoles:

Localidad Chapinero

Chico Norte II Sector. De la calle 95 a la calle 101, entre carrera 6 y carrera 9. A partir de las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El Retiro. De la calle 81 a calle 83, entre carrera 13 y carrera 15. A partir de la 1:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m.

Los Rosales. De la carrera 0 a la carrera 2, entre la calle 83 a la calle 85. A partir de las 9:00 a.m. y hasta las 4:30 p.m.

Localidad Engativá

Las Ferias Occidental. De la carrera 68 a la carrera 70, entre la calle 78 y la calle 80. A partir de las 7:15 a.m. y hasta las 5:00 p.m.

Las Ferias. De la calle 78 a la calle 80, entre la carrera 68 y la carrera 70. A partir de las 7:30 a.m. hasta las 11:00 a.m.

El Minuto de Dios. De la carrera 73 a la carrera 75, entre la calle 80 y la calle 82. A partir de las 11:30 a.m. y hasta las 5:00 p.m.

Localidad Kennedy

Hipotecho Occidental. De la calle 0 a la calle 2, entre la carrera 68 a la carrera 70. A partir de las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Hipotecho Sur. De la calle 1 a la calle 3 entre la carrera 68 a la carrera 70. A partir de las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Timiza. De la carrera 77 a la carrera 79 entre la calle 40 sur y la calle 42 sur. A partir de las 7:15 a.m. hasta la 1:15 p.m.

Timiza. De la calle 39 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 73 a la carrera 75. a partir de las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Localidad Los Mártires

La Favorita. De la carrera 17 a la carrera 19, entre la calle 18 a y la calle 20. A partir de las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Localidad San Cristóbal

Sociego. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 14 sur a la calle 16 sur. Desde las 6:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Localidad de Suba

Lisboa. De la carrera 148 a la carrera 151, entre la calle 130 a la calle 133. Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:45 p.m.

Tibabuyes. De la carrera 123 a la carrera 125, entre la Calle 127 a Calle 129. Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:15 p.m.

Localidad Teusaquillo

Armenia. Calle 29 a Calle 31 entre Carrera 13 a Carrera 15. Desde las 8:15 AM hasta las 12:00 PM

La Soledad. Carrera 18 a Carrera 25 entre Calle 35 a Calle 40. Desde las 12:00 PM hasta las 5:00 PM

Localidad Usaquén

La Calleja. Carrera 19 a Carrera 21 entre la calle 126 a la calle 128. Desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Usme

Charalá. De la carrera 4 este a la carrera 6 este, entre la calle 88 sur a la calle 90 sur. Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Gran Yomasa. De la calle 80 sur a la calle 82 sur, entre la carrera 0 este y la carrera 2 este. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Monteblanco. De la calle 92 sur a la calle 94 sur, entre la carrera 2 y la carrera 4. Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:00 p.m.