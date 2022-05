Cortes de agua y luz para este viernes 27 de mayo en Bogotá

¡Ojo! Estos serán los barrios con cortes de agua y luz este jueves en Bogotá Foto: Cortesía

Este viernes 27 de mayo están programadas una serie de interrupciones en los servicios mientras se adelantan tareas de mantenimiento en las redes eléctricas y de agua. La empresa de Acueducto y Alcantarillado hará trabajos en distintos barrios de las localidades de Bogotá con el fin de reducir las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Para ejecutarlos requiere suspender temporalmente el servicio.

Las empresas recomiendan cerrar registros y desconectar electrodomésticos durante los cortes, con el fin de que al momento de la reconexión no haya afectaciones tanto por la presión del agua o la intensidad de la corriente.

Estos son los cortes eléctricos programados para este viernes:

Localidad Kennedy

Barrio Alquería La Fragua II: Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:30 m.d. De la Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 38 Sur a Calle 40 Sur.

Barrio Las Delicias: Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Calle 42 Sur a Calle 45 Sur entre Carrera 67 a Carrera 73.

Barrio Timiza C: Desde las 9:30 a.m. hasta las 10:45 a.m. De la Calle 41 Sur a Calle 43 Sur entre Carrera 77 a Carrera 79.

Barrio Ciudad Kennedy Norte: Desde las 11:15 a.m. hasta las 12:30 m.d. De la Calle 34 Sur a Calle 36 Sur entre Carrera 77 a Carrera 79.

Barrio Dindalito: Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:15 3.m. De la Calle 41 Sur a Calle 43 Sur entre Carrera 86 a Carrera 88.

Barrio Las Margaritas: Desde las 3:45 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Calle 48 Sur a Calle 50 Sur entre Carrera 86 a Carrera 88.

Barrio Tintalá: Desde las 8:15 a.m. hasta las 09:45 a.m. De la Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 86 a Carrera 88.

Barrio Valladolid: Desde las 10:20 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 7 a Calle 9.

Barrio Nuevo Techo: Desde las 1:30 p.m. hasta las 3:00 a.m. De la Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 9 a Calle 11.

Localidad Usme

Barrio El Uval Rural: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Vereda Los Soches: De la Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 116 Sur a Calle 118 Sur.

Barrio Brisas Del Llano: Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 5 Este a Carrera 7 Este entre Calle 114 Sur a Calle 116 Sur.

Barrio La Huerta: Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 6 Este a Carrera 8 Este entre Calle 115 Sur a Calle 117 Sur.

Barrio Marichuela: Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Calle 90 Sur a Calle 92 Sur entre Carrera 1 a Carrera 3.

Localidad Fontibón

Barrio El Tintal Central: Desde las 8:15 a.m. hasta las 09:45 a.m. De la Calle 20 a Calle 22 entre Carrera 87 a Carrera 89.

Estos son los cor De la Carrera 5X hasta la Transversal 5G Bis, entre la Calle 49 G Sur a la Diagonal 48L Bis Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad Rafael Uribe Uribe

Barrio Marruecos: De la Carrera 5 X hasta la Transversal 5G Bis, entre la Calle 49 G Sur a la Diagonal 48 L Bis Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

