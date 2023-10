Cristina Calderón trabajará para que las obras en Bogotá sean eficientes #Votenpormí

Cristina Calderón Restrepo le apuesta a que la ejecución de las obras en Bogotá sea eficiente. Foto: cORTESÍA

Cristina Calderón Restrepo, candidata por el Nuevo Liberalismo, número 10 en el tarjetón, quiere ser concejala de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Tengo una maestría en planeación de ciudades con énfasis en diseño urbano y uso de tierras. Trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de vivienda, desarrollo urbano y cambio climático. También en la Secretaría de Desarrollo Económico como asesora de despacho en planeación de ciudad y economía circular. Creo que a través de una buena planeación se puede mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Soy bogotana, enamorada de mi ciudad y me duele lo que pasa en la capital. Estoy convencida de que puede ser una mejor ciudad para todos usando estrategias de desarrollo urbano que nos permitan proyectar una ciudad que se mueva, organizada, limpia y segura. Creo que mi experiencia, conocimiento, energía, pero sobre todo, el amor por esta ciudad, me permitirían hacer un buen trabajo desde el Concejo de la Bogotá.

¿A quién apoya a la alcaldía?

A Carlos Fernando Galán, un candidato serio, preparado y honesto, con propuestas claras para la ciudad.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles?

Sí. Fui asesora contratista de despacho en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico entre el 2021 y el 2022.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi principal batalla está en lograr que la ejecución de las obras de Bogotá sea eficiente y que estas logren su propósito en los tiempos y con los recursos establecidos en los contratos. El IDU tiene que ser una entidad competente, eficiente y que nos cumpla a los bogotanos.

Tenemos que crear una agencia fortalecida para hacer el seguimiento a la contratación, para evitar que se sigan derrochando nuestros impuestos, con contratos que se alargan en el tiempo y con adiciones presupuestales de miles de millones de pesos al año.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Obras 24/7: me aseguraré que los tiempos y presupuestos de las obras se cumplan. Reformaré al IDU para que sea una entidad competente, eficiente y que nos cumpla a los bogotanos. Le haré un control riguroso e implacable al sector movilidad para acabar con los trancones eternos.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

De las 6.031 cámaras de seguridad que tiene Bogotá, 1.188 no funcionan. Hay que hacer una inversión importante en tecnología para la seguridad de la ciudad. También se debe construir la segunda cárcel Distrital, el lote ya está, hay que ponerle voluntad y hacerla. Sobre todo hay que aumentar el presupuesto anual para seguridad.

Claudia López decidió, en medio de una crisis por la delincuencia, recortar el presupuesto anual en aproximadamente $50 mil millones de pesos ($482.502 millones en 2022 a $423.015 millones en 2023). Si no le ponemos atención a este tema se nos va a salir de las manos muy pronto.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. Bogotá, en cabeza del alcalde y aprobado por el Concejo, puede pagar por policías para la ciudad, pero bajo el mando, entrenamiento y control de la Policía Nacional. De esta forma nos aseguramos que estos policías se queden en Bogotá para reforzar la seguridad y el control, pero no están bajo el mando del alcalde de turno que puede llevar a problemas graves de corrupción.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Hay que mantener el proyecto como está planteado, no podemos seguir perdiendo tiempo en las obras vitales para la ciudad y seguir afectando a las y los usuarios. Bogotá lleva 70 años pagando el precio de no hacer, si no empezamos ya, tendremos que esperar otros 70 años para ver resultados. Hay que avanzar en movilidad.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. Lo modificaría sustancialmente. El proyecto actual no tiene nada de verde y sí colapsa la movilidad en el corredor. El proyecto no debe ser adjudicado en esta administración y se le deben hacer cambios sustanciales. Pone en riesgo a miles de negocios y comercios que se encuentran en el corredor. ¡Tenemos que proteger a nuestros emprendedores, comerciantes y empresarios!

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación. Bogotá es una ciudad enorme y esto tiene retos y altos costos con los servicios públicos, caos en la movilidad y otros problemas graves. Si densificamos estaremos abriendo espacios para parques y espacios públicos que podamos disfrutar todos, impulsaremos la legalización de barrios y reduciremos la carga de los servicios públicos, incluido el transporte, reduciendo los tiempos de viaje y entregándole más tiempo a los bogotanos para el ocio y otras actividades.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

La licencia ambiental del relleno se termina en 2025 y tenemos que crear planes para que Doña Juana se convierta en un centro de innovación de tratamiento de residuos y un actor importante en la ciudad de generación de energía.

Hoy se produce biogas, pero muy poco. Hay que aumentar considerablemente esta producción. También hay que apostarle a la reducción de residuos, sobre todo los orgánicos, impulsando el compostaje para usarlo en las zonas verdes de la ciudad, huertas urbanas, entre otros.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Primero hay que mejorarla y después se necesita generar confianza con los municipios para que decidan unirse a la región. En cuanto al transporte, propongo la creación de una autoridad de tránsito competente para coordinar el transporte público intermunicipal, esto no da espera, necesitamos poder movernos mejor.

En materia ambiental, hay que pensar el sistema completo y tomar acciones rápidas para poder preservar los corredores y áreas ambientales porque la fauna y la flora no reconocen fronteras impuestas. Y la coordinación y articulación en temas de seguridad es fundamental para que Bogotá sea una ciudad más segura.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Sí. Hay localidades que por su tamaño poblacional podrían ser ciudades independientes y que con un presupuesto reducido tienen que cumplir todas las cargas y obligaciones que una localidad mucho más pequeña.

Dividir a Bogotá en más localidades permitirá que se cumplan las obligaciones con los ciudadanos y que en realidad se puedan tomar acciones concretas para mejorar vidas. Lo que definitivamente hay que cambiar es la figura de los alcaldes locales, que en realidad son funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Deberían elegirse por voto popular.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Destaco primero lo positivo: creo que, sin duda alguna, que la política del cuidado, con el programa manzanas del cuidado que ayuda a las mujeres a empoderarse, reconociendo la carga histórica que hemos tenido en estos temas, es una política que debe continuarse y ampliarse en la ciudad.

En lo negativo, además de los retrasos y sobrecostos de las obras, que es una vergüenza y un descaro; y que nos genera mayores problemas de movilidad, tenemos unos altos índices de delincuencia e inseguridad, no es solo un tema de percepción, es una realidad que tenemos que combatir. También hay que revisar con seriedad el problema de las basuras que cada vez están copando más espacios, deteriorando la calidad de vida de los bogotanos.