¿Cuáles son los próximos conciertos en el Movistar Arena? Lista completa

El Movistar Arena de Bogotá se prepara para recibir una cartelera de conciertos, que promete llenar de música y energía la capital durante las próximas semanas. A pesar de los incidentes, previos a la frustrada presentación de Damas Gratis, que encendieron las alarmas y abrieron cuestionamientos sobre la seguridad en eventos masivos, las autoridades y el recinto han confirmado que los espectáculos programados continúan en pie. A continuación, le contamos cuáles serán algunos de los próximos conciertos en el Movistar Arena.

Conciertos en el Movistar Arena

Aunque había preocupación, debido a las condiciones en las que quedó el recinto tras los disturbios del 6 de agosto, todo parece en orden. Los conciertos que siguen son:

Nanpa Básico en el Movistar Arena

Uno de los exponentes más destacados del rap y hip hop en Colombia, se presentará en el Movistar Arena los días 9 y 10 de agosto de 2025. Así lo confirmó el artista en sus redes sociales, asegurando que las dos fechas siguen en pie. El artista bogotano regresa a su ciudad con un espectáculo que promete un recorrido por sus grandes éxitos. Su conexión con el público capitalino asegura dos noches memorables.

Emilia Tour 2025: primera vez en el Movistar Arena

La artista argentina Emilia Mernes continúa su ascenso en la escena internacional y llegará por primera vez al Movistar Arena el 17 de agosto de 2025. Su show forma parte de la gira “.MP3 Tour”, que ha recorrido varios países de Latinoamérica.

Duki y el Ameri Tour en Bogotá

El fenómeno del trap argentino Duki se presentará el 21 de agosto de 2025 en el Movistar Arena. El concierto hace parte de su “Ameri Tour”. En Bogotá, se espera una noche donde interpretará temas que lo han posicionado como uno de los máximos referentes del género urbano.

Molotov en el Movistar Arena

La banda mexicana Molotov se subirá al escenario del Movistar Arena el 22 de agosto de 2025. Con más de 25 años de trayectoria, el grupo llega con su energía y estilo inconfundible que hacen de este concierto una de las citas imperdibles para los amantes del rock en español.

¿Cuántas personas caben el Movistar Arena?

El Movistar Arena en Bogotá puede recibir hasta 14.000 personas en conciertos y eventos grandes. Esta capacidad puede cambiar un poco dependiendo de cómo se arme el escenario y la distribución del público.

Tras los incidentes presentados, la alta capacidad del recinto hace aún más crucial el reforzamiento de los protocolos de seguridad para garantizar que los próximos eventos se desarrollen sin contratiempos y en un ambiente seguro para todos los asistentes.

